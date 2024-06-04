反對聲浪起 卡塔利娜島射鹿計畫喊停

洛杉磯縣漁獵廳5月29日宣布取消此前備受爭議的計劃，該計劃原本打算從直升機上射殺卡塔利娜島上的黑尾鹿，以減少其數量。（fox11電視台）

洛杉磯 縣漁獵廳（Los Angeles County Fish and Wildlife Commission）29日取消此前備受爭議的計劃，該計劃原本打算從直升機上射殺卡塔利娜島（Catalina Island）上的黑尾鹿，以減少其數量。而這一決定，是在委員會當天上午的一次特別會議上做出，會議旨在重新制定計劃，以解決島上1770多頭黑尾鹿帶來的問題。

卡塔利娜島保護區最初提出直升機射擊行動建議，理由是這些鹿正在吞噬島上的本土植物，其中一些甚至瀕臨滅絕。保護區擔心，這種情況如果持續下去，將導致長期的生態破壞，並在更多其他易燃植被茂盛生長時，增加野火風險。然而，該計劃遭到島上居民和洛杉磯縣監事會的強烈反對。代表卡塔利娜島的洛縣 政委員韓珍妮（Janice Hahn）4月帶領監事會反對這一計劃，並要求保護區考慮替代方案，如重新安置鹿、延長狩獵季節以減少鹿群數量和進行絕育等。

卡塔利娜島保護區資深保護主任（senior director of conservation）登哈特（Lauren Dennhardt）在會議上表示，他們已經聽取居民和韓珍妮的擔憂，並正按照他們的要求修改計劃，優先考慮其他方法。韓珍妮在聲明中讚賞保護區願意傾聽居民的意見。她提到，居民們非常害怕直升機上的子彈，如雨般落在他們心愛的島嶼上，有些人甚至想到鹿的屍體可能會留在他們身後，會感到難以忍受。韓珍妮希望保護區提出的下一個計劃，能夠得到居民的廣泛支持。