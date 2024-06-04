加州州大移民法律服務經費 洛縣政委員會籲保留

洛縣政委員會日前提出動議，呼籲該縣立法和政府相關部門進行遊說，保留州大（CSU）移民法律服務計畫。（CSULA臉書）

巴沙迪那星報報導，洛縣 政委員會日前提出動議，呼籲該縣立法和政府相關部門進行遊說，保留州大（CSU）移民 法律服務計畫（CSU Immigration Legal Service Project，CSU-ILSP）經費。據悉，該計畫每年700萬元資金恐被削減至180萬元。

加州 州長紐森（Gavin Newsom）本月10日發布預算修訂中，提議消減約3300萬元資金，這些資金原本用於替移民提供免費法律服務，其中包括CSU-ILSP，該計畫由加州社會服務廳（California Department of Social Service）於2018年啟動，替移民學生、教職員工和應屆畢業生提供免費法律協助。州大23個校區均提供移民律師和律師助理，提供暫緩遣返、庇護、入籍等事務相關諮詢與代理。

提出這項動議的洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，面臨驅逐保護和工作簽證的學生，是該計畫受益者之一。她在聲明中說，洛縣長期以來致力替移民提供支持，許多人在年輕時就被帶到這個國家。去年洛杉磯地區移民社區貢獻近1090億元支出，繳納超過380億元州、地方和聯邦稅。在該縣許多專業行業面臨勞工短缺情況下，他們必須支持這些學生，確保他們替洛杉磯經濟做出貢獻。