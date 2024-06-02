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犯案21起、得手154萬 珠寶4搶嫌落網

編譯陳盈霖／綜合報導
加州總檢察長邦塔5月31日宣布逮捕並起訴四名嫌犯，他們涉嫌參與有組織的零售竊盜。（NBC 7）
加州總檢察長邦塔5月31日宣布逮捕並起訴四名嫌犯，他們涉嫌參與有組織的零售竊盜。（NBC 7）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）5月31日宣布逮捕並起訴四名嫌犯，他們涉嫌參與有組織的零售竊盜、搶劫、入室竊盜，在加州各地珠寶店犯案。

加州總檢察長邦塔誓言打擊零售竊盜案。（NBC 7）
加州總檢察長邦塔誓言打擊零售竊盜案。（NBC 7）

根據加州總檢察長辦公室新聞稿，自2023年4月4日至2024年5月8日，聖地牙哥橙縣、河濱和寇恩（Kern）等縣發生約21起獨立竊盜案，包括搶案、入室竊盜等，其中大部分發生在聖地牙哥縣。NBC 7電視台報導也稱，在艾爾卡洪（El Cajon）至少發生兩起搶案，另外三起劫案發生在國家市（National City），受害商家包括JCPenney等。整體商店損失超過150萬元。

邦塔表示，這些嫌犯冒充顧客進入購物中心，要求查看特定珠寶後搶走它們再逃跑，他們進行砸搶式搶劫，一些商店在打烊後便遭到入室行搶。受影響的商家包括Banter、KAY Jewelers、Zales、Marc Jacobs和JCPenney等，被盜走的商品價值約154萬2706元。然邦塔並未公布這些店家的具體位置。

加州總檢察長邦塔宣布逮捕並起訴四名嫌犯，他們涉嫌參與有組織的零售竊盜。（NBC ...
加州總檢察長邦塔宣布逮捕並起訴四名嫌犯，他們涉嫌參與有組織的零售竊盜。（NBC 7）

卡爾斯巴警局警官勞頓（Shaun Lawton）也表示，在卡爾斯巴發生的三起搶案中，竊賊的目標是金鍊。

這起案件由加州司法廳組織的零售犯罪特別工作小組與聖地牙哥、卡爾斯巴（Carlsbad）、丘拉維斯塔（Chula Vista）、貝克斯菲（Bakersfield）和河濱縣等警局合作。司法廳對嫌犯提起多項重罪指控，包括有組織零售竊盜、搶劫、重大竊盜等。

加州 聖地牙哥 橙縣

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