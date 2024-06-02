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聖谷驕傲遊行 官民攜手齊挺LGBTQ+

記者沈瑋／蒙特利公園市報導
聖谷驕傲大遊行，(前排左二起)加州眾議員方樹強、蒙市市議員桑契斯、國會議員趙美心、蒙市市議員羅霈霆、市長黃泰平出席參與。（取自趙美心X推文）
聖谷驕傲大遊行，(前排左二起)加州眾議員方樹強、蒙市市議員桑契斯、國會議員趙美心、蒙市市議員羅霈霆、市長黃泰平出席參與。（取自趙美心X推文）

第四屆聖蓋博谷驕傲遊行及聯歡節（SGV Pride Parade and Festival）1日在蒙特利公園市舉辦，宣揚LGBTQ+群體的權益，並慶祝多元化的性別認同和表達。

活動由蒙市市府、阿罕布拉教師協會、聖谷男女童子軍俱樂部、西來大學以及「Keep the Culture Live」共同主辦。參與者在馬凱博高中（Mark Keppel High School）集結，9時開始遊行前往巴恩斯公園（Barnes Park）。國會議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）以及市議員羅霈霆（Henry Lo）與民眾一同參加了遊行。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（前排正中）向聖蓋博谷LGBTQ中心捐贈5000元支票。（蘇...
洛杉磯縣政委員蘇麗絲（前排正中）向聖蓋博谷LGBTQ中心捐贈5000元支票。（蘇麗絲辦公室提供）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）再次向聖蓋博谷LGBTQ中心捐贈5000元，並表示，她為洛杉磯縣是一個包容、安全且歡迎探索性別表達的地方感到驕傲。縣政府將在下周表決她提出的一項動議，該動議旨在擴展縣內的性別肯定（gender-affirming）醫療服務，讓跨性別、非常規性別（gender non-conforming）及雙性別（intersex）居民能享有安全、合適的醫療、心理健康護理和護理協調服務。

黃泰平介紹，聖谷驕傲遊行及聯歡節是在疫情期間、針對亞裔、LGBTQ+群體的仇恨犯罪的情況下產生的。他很高興最近四年看到了聖谷地區有更多人關注LGBTQ+群體的權益。

羅霈霆提到，市議會成員中就有兩位來自LGBTQ+群體，他為蒙市的多元文化感到驕傲，並認為這種包容和接納使蒙市成為一個更強大、更團結的社區。

聯歡節上，巴恩斯公園設有多個攤位，向民眾免費贈送徽章、旗幟、紀念手環等，還有現場樂隊表演。

LGBTQ 聖蓋博 洛杉磯

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