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天使球場台灣日 逾1500僑胞參與

記者啟鉻／洛杉磯報導
長榮航空贊助的天使台灣日於29日在洛杉磯天使隊主場舉行，駐美代表俞大㵢大使（右七）夫婦、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長（右五）夫婦、長榮航空美州總分公司副總經理蘇偉仁（右八）與團隊在現場合影。（經文處提供）
長榮航空贊助的天使台灣日於29日在洛杉磯天使隊主場舉行，駐美代表俞大㵢大使（右七）夫婦、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長（右五）夫婦、長榮航空美州總分公司副總經理蘇偉仁（右八）與團隊在現場合影。（經文處提供）

南加橙縣安那罕（Anaheim）天使球場，29日晚舉辦「台灣日」活動，當晚洛杉磯天使隊（Angels）對戰紐約洋基隊（Yankees）。千餘名台灣鄉親到場共慶台灣日，台灣駐美代表俞大㵢參與活動並為比賽開球，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀也受邀參加。眾多台僑男女老少喜洋洋穿著「天使隊台灣日」專屬紅球衣。場面熱情似火，台灣日讓比賽氣氛嗨翻。

影音來源：記者啟鉻

據了解，美國職棒大聯盟天使球場「台灣日」活動，與大洛杉磯台美人傳統周，都在五月舉行，讓活動氣氛更加濃厚。超過1500名台灣鄉親在球場一起共慶「台灣日」。台灣駐美代表俞大㵢為比賽開球時，眾人為他歡呼加油。俞大㵢表示，第一次在天使球場「台灣日」為比賽開球。在參與活動的台灣鄉親中，很多來自大洛杉磯地區，也有來自聖地牙哥，甚至還有從亞利桑納趕來。俞大㵢說，台灣和美國在自由民主人權等理念，都非常相近，運動理念也很相近。

此次台灣日活動，來自台灣高雄的台鋼雄鷹啦啦隊（Wing Stars），在賽前場上表演，也向在場觀眾展示台灣棒球文化。表演後啦啦隊員們來到場外Rose Garden與排隊等候的鄉親合影。駐洛杉磯台北經文處觀光組、長榮航空公司以及台灣段純貞牛肉麵餐廳在場設立展示攤位。駐洛杉磯台北經文處觀光組林宜錚組長表示，很高興在「台灣日」向大家推介全新觀光新品牌「TAIWAN– Waves of Wonder」。台灣雖然面積並不大，但來觀光的遊客，經常能收穫一波接一波的驚喜。

據悉，天使球場「台灣日」活動，是由「橙縣台灣傳統周籌備委員會」、「柑縣台美商會」及「Rocks Baseball」三方共同舉辦。橙縣台灣傳統周召集人之一林翠雲表示，今年三月到華盛頓特區國會山莊訪問，向俞大㵢發出邀請，請他參加「台灣日」活動，俞大㵢專程前來為比賽開球。橙僑中心主任蕭蓓如說，天使球場官方網站發布此次活動資訊及購票鏈接，「台灣日」已經列入天使隊官方活動。

柑縣台美商會會長陳啟耕表示，這個日子讓天使棒球運動與台灣得到很好結合，而且棒球也是很多台灣人喜歡的運動項目。希望未來與主流運動及其它方式交流，能夠將台灣元素讓更多人認識了解，並彼此成為朋友。

參加「台灣日」的僑務諮詢委員徐菡美表示，第二次參加「台灣日」活動，身為中華民國僑民感覺很驕傲。僑務委員于仁豪說，「台灣日」能夠舉辦，說明中華民國是存在的。希望中國能夠正視台灣存在，海峽兩岸和平相處不要戰爭。台灣同鄉聯誼會會長、僑務顧問王竹青表示，感覺2023年台灣日活動非常好，今年再次舉辦，希望活動圓滿成功。來自拉古那灘市年逾八旬邱先生和太太也趕來參加活動，邱先生說，希望「台灣日」活動能永久持續下去。

這次天使球場「台灣日」活動，由長榮航空公司贊助促成。

台灣日活動上，現場台僑歡樂雀躍。（記者啟鉻／攝影）
台灣日活動上，現場台僑歡樂雀躍。（記者啟鉻／攝影）
台灣日活動部分參與者及佳賓在天使球場前合影。（記者啟鉻／攝影）
台灣日活動部分參與者及佳賓在天使球場前合影。（記者啟鉻／攝影）
俞大㵢（左一）及夫人，經文處紀欽耀處長（右一）及夫人。（經文處提供）
俞大㵢（左一）及夫人，經文處紀欽耀處長（右一）及夫人。（經文處提供）
俞大㵢為比賽開球。（經文處提供）
俞大㵢為比賽開球。（經文處提供）
在觀眾席上的台僑為比賽加油。（記者啟鉻／攝影）
在觀眾席上的台僑為比賽加油。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 俞大㵢 觀光

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