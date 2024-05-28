王范文華 勇敢對歧視說不

王范文華說，先生王文祥和自己的性格完全互補，是最佳搭檔。（受訪人提供）

王范文華（Shirley Wang）最初為人熟知的身分，是台灣台塑集團創始人王永慶的兒媳；如今憑藉多年努力和對公益事業的投入，成為南加州華裔傑出女性和企業家代表。

（影音來源：記者趙健、陳開）

王范文華畢業於洛杉磯加大（UCLA ），之後取得哥倫比亞大學 商業管理碩士（MBA）。她於24歲創立玻璃纖維門公司Plastpro，在事業穩步後，她又投身公益事業，與丈夫王文祥合力為教育、治安、醫療等多個領域捐助善款。她是哥倫比亞大學、哈佛西湖學校（Harvard Westlake School）的董事，也是UCLA基金會歷史上首位亞裔 女性董事會主席。

「在UCLA，Shirley的聲音堅定且受人尊敬」。該校基金會財務長Julie Sina指出，Shirley的專注讓她成為與眾不同的領導者。在Shirley的帶領下，籌集獎學金被作為基金會首要任務，並得到UCLA校長布洛克（Gene Block）的大力支持，讓更多學生有機會獲得在UCLA的學習體驗。

與眾不同的領導者

王范文華對公共教育的熱情，源自她的個人經歷。九歲父母離異後，母親獨自撫養她長大。由於家庭條件不富裕，王范文華靠助學金才得以進入UCLA。王范文華說，「對我來說，這是一段神奇的軌跡，不僅見證自己的成長，也目睹同學的蛻變，讓我深刻體會到：教育，是一條可以改變個人和世界的道路 。」

在外界看來，王范文華似乎擁有許多女性渴望的一切：優雅的外形、成功的事業、幸福美滿的家庭……然而，除去幸運，這一切也是加倍付出的結果。「兼顧家庭和事業是一件非常困難的事，無論投入哪一邊，都會感覺虧待另一邊。」王范文華表示，以前的她一直對自己要求苛刻，認為娛樂活動都是浪費時間，對生活和工作的規畫一絲不苟，甚至連兩年後的事都會安排好。「從小我就下定決心，長大後一定要獨立自主，我的夢想是成為一名職業女性。」

王范文華透露，當年先生求婚時，她內心其實非常糾結：如果嫁為人婦，該如何實現自己職業女性的夢想？ 但先生對她的支持給予她信心。「他不僅鼓勵我追求自己的事業，還認為夫妻的事業不必完全依附在一起，給了我很多發揮空間。」

亞裔女性商場挑戰多

雖然王范文華努力拚搏事業，但她始終認為，家庭永遠是第一位。她說，她對事業的追求，不是為享受舒適的生活，而是為讓自己有能力照顧她所愛的人。「當人們接近生命的終點時，最渴望的是有更多時間與愛的人在一起。」

多年來，王范文華和王文祥是眾人眼中的模範夫妻，出席活動時兩人總是形影不離。 王范文華表示，他們性格上互補，是最佳拍檔。王文祥則說，「太太是我的諸葛亮。」

身為女性，能打拚出一番事業本已不易，作為大環境中的少數族裔女性，就更為艱難。王范文華回憶，在創立公司初期，她身邊的同事和生意夥伴全部都是白人男性，自己常常感受到來自別人的質疑和不公平對待。「當時有競爭者告訴客戶，『不要買我公司的產品，應該買美國製造的產品』…我身在美國、公司也在美國，卻因為膚色被排擠，甚至連公司的產品也受到歧視。」

「還有一次在展銷會上，我在考察競爭廠家的產品時，被在場的人誣陷，說我企圖抄襲產品，最後還被趕出了會場。」王范文華說，她後來堅持提告 ，堅持要求對方向她道歉。 雖然過程大費周折，但她認為這不只是為自己戰鬥，而是對社會不公平的回擊，讓更多人意識問題的存在。

王范文華指出，在華人傳統價值觀中，許多人相信只要默默耕耘、腳踏實地，終究會得到認可，尤其是女性，往往習慣於站在舞台背後。 然而，現代社會每個人都非常忙碌，人們沒有時間去深入了解或揣摩他人的想法和需求，只有自己主動發出聲音，才能獲得資源和支持。

發揮女性獨特優勢

王范文華指出，在管理企業時，女性擁有獨有的優勢。女性的包容、細膩和謙虛，讓她們成為更容易合作、更容易溝通的對象。而女性的同理心，也讓她們更能換位思考，理解客戶、同事和競爭對手的感受，從而有效地滿足對方的需求。女性若能發揮這些寶貴的特質，會成為更出色的領導者。

如何培養女性的領導力？ 王范文華表示，沒有人生來就注定成為領導者，領導力是一種有意識、系統性的培訓技能，包括如何解決問題、應對變化，並引導團隊實現目標。受傳統文化的影響，亞裔女性更容易自我懷疑，產生冒名頂替綜合症（Imposter Syndrome）的感覺，認為自己配不上成就或地位。她認為，唯有行動，才擺脫內心的質疑和恐懼；走過自己害怕的事，才會收穫信心。