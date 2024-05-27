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海灘侵蝕嚴重 生活成本恐增5倍

洛杉磯訊
南加州海灘侵蝕日益嚴重，導致海邊居民生活成本將更高昂。（南加大網頁）
南加州海灘侵蝕日益嚴重，導致海邊居民生活成本將更高昂。（南加大網頁）

南加大（USC）最近研究成果表明，南加州海灘侵蝕日益嚴重，到2050年，海邊居民生活成本將增五倍。研究顯示，南加地區沙質海岸正在以驚人速度消失，這對全球沿海社區是一個預警。

南加大指出，由於海平面上升和城市化發展，正在以驚人速度加速侵蝕海岸，對南加州經濟產生顯著連鎖效應。這項研究日前發表在「Communications Earth & Environment」期刊。

為預測沙質海岸線未來變化，研究團隊關注聖卡特琳娜灣（Gulf of Santa Catalina），這片海灘從洛杉磯縣的Palos Verdes Peninsula延伸到墨西哥的Baja California北端，長達150哩。研究人員結合歷史和近期衛星圖像，以及先進算法，分析海岸線移動，並根據不同趨勢和環境因素，預測未來侵蝕情況。

該研究預測到2050年，侵蝕速度將增加三倍，從每年平均1.45米增加到2100年的3.18米。因此到2050年，每年沙子需求量可能增加三倍，而隨著全球沙子價格上漲，應對侵蝕的成本，將增加五倍。這將加劇沿海社區的經濟和物流壓力。海灘養護是指向受侵蝕的海灘添加沙子，以重建它並創造更寬的屏障，來抵擋海浪和風暴。

南加大主要研究者、地球科學家Essam Heggy表示，南加州海岸景觀正在迅速惡化，該挑戰不僅反正在南加，其實在全球很多地區的沿海，也有類似問題，亟待跨學科和全球性解決方案。

Essam Heggy強調，海岸問題始於內陸，這是由於沿海城市快速發展，影響內陸沉積物對沙質海灘的補充。隨著海灘縮小，維護它們的成本將會上升。尋找創新解決方案，是確保海岸和當地經濟可持續未來的關鍵。

南加大 加州 墨西哥

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