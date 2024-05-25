亞凱迪亞警局募款買流動監控車

亞凱迪亞警局基金會會長Tim（左二）及該會理事市長戴守真（Sho Tay，右二）及與會者合影。（記者王若然／攝影）

亞凱迪亞 警局基金會（Arcadia Police Foundation)17日舉辦「與警察喝早茶籌款活動」。當天籌集的款項將用於亞凱迪亞市流動監控車的購置。

亞凱迪亞警局基金會的理事、該市前市長戴守真（Sho Tay）介紹，本次募款將用於購置流動監控車，加強亞凱迪亞市的安全。他表示，在過去幾個月，城市租了三台流動監控車，每台監控有警員監視，可實時了解附近區域的治安狀況。基金會的募款將用來購置這些流動監控車，每台車大約5萬元。

亞凱迪亞警局基金會會長Tim介紹，該基金會宗旨是集合民眾的力量幫助警局籌款。根據法律，警局不得接受市民的直接捐款。但基金會作為一個非營利機構，可匯集民眾力量，通過公開透明的方式，捐獻給警察局。Tim說，警局每年從城市預算 中獲得的撥款不穩定，時多時少，基金會的貢獻可發揮部分調節作用。除了為警局募款，基金會還為民眾提供與警察近距離交流的機會，透過警民合作共創美好的城市未來。

亞凱迪亞市警局警官Kollin Cieadlo說，基金會與社區民眾合作，捐款給警局，才得以讓警局很多項目順利開展。例如警犬K9項目，就是由基金會百分百出資完成，包括購買警犬、日常警犬訓練護理、餵食等，基金會對警局的貢獻很大。

當天的贊助級別包括：警察局長贊助8000元、警察隊長贊助5000元、警佐贊助3500元、警員贊助2500元、警犬贊助1500元和個人贊助88元。當天慷慨解囊的個人及團體包括Lily Liu贊助8000元；馮圓銓( Franklin Feng )，Suet Ping Li分別贊助5000元；亞凱迪亞希爾頓酒店贊助2500元；聖塔安尼塔購物中心、ADS Security and Fire Alarm System、New World International等組織和個人分別贊助1500元。