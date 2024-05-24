洛城新語╱AI革命成功與老莊無為概念

今年台灣的COMPUTEX很熱鬧，不僅邀來輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳 在台北 COMPUTEX 2024 前發表主題演講，概述AI 生態系統的下一步發展，美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後也將發表演講，介紹Supermicro針對AI、雲端及企業工作負載優化的最新系統產品。這兩人不僅代表著矽谷的台灣之光，同時也是這幾年最熱門的「AI革命之光」。

黃仁勳與梁見後相識許久，去年梁見後還在COMPUTEX上故意對著黃仁勳說：「你是真的黃仁勳，還是機器人呀？」說完摸了一下黃仁勳的額頭，惹得台下哄堂大笑，從這裡可以看出兩個人的好交情。美超微的股價，也正是因為搭上了輝達的AI晶片利多訊息，而跟著一飛沖天。

許多人在去年之前，從來沒有注意過美超微這家在矽谷深耕30多年的台灣科技廠，也是因為去年梁見後與黃仁勳互動熱絡，才讓外界赫然發現這間深藏不露的公司，等市場一注意，美超微的股價也從一、兩百美元乘風破浪般地直上1100多美元，成為美股AI界漲幅最劇烈的「飆股」，也讓梁見後因為公司股價的飆漲，2024年以個人淨資產61億美元首度進榜「富比世 全球富豪排行榜」。

梁見後即便已經入榜「富比世全球富豪排行榜」，卻仍然保持著簡樸的個性，原因就是他堅守老莊 「無為」就是「有為」的人生價值觀。他曾說過，從台灣求學一路到美國攻讀學位、工作、創業，創業30多年來遇到許多風雨，他都秉持著一個信念，就是「順其自然」。

梁見後的順其自然是來自於老莊思想，許多人以為老莊所謂的無為而作太無為，但梁見後卻認為，經歷過人生風雨後，他才發現，所謂的「無為」就是「有為」。他曾說過，創業過程總會遇到很多事情，有正面就有負面，他都採樂觀進取的那個面向，就像莊子「逍遙遊」提到的棟樑之材，如果樹長得很高很直當然可當棟樑，但若長得沒那麼高、沒那麼直，也有其他用途。

美超微最受業界稱讚的就是模組化系統(Building Block Solutions)概念，也被稱為「樂高疊積木」的概念，而這概念也是梁見後最引以為傲的「幸運」的一部分。梁見後曾說過，所有的成功都是各種偶然的機會而累積的，當年他因為陪女兒玩積木，而創造了伺服器模組化系統，把機櫃伺服器當成樂高一樣堆疊成各種客戶想要的樣子，而站穩了市場。

而美超微推出廣受市場歡迎的綠色運算，則被梁見後視為是第二個幸運。因為客製化，有些客戶特別要求省電、省錢，美超微開始針對客戶需求改善，有些情況下，美超微甚至可以幫客戶省電40%，甚至到60%，這也是許多客戶指定美超微的關鍵，讓美超微業績持續成長的原因。

因為好幾個幸運的事件造就了美超微的成功，也許去年梁見後摸了一下黃仁勳的額頭，自此之後股價一飛沖天，也是一個幸運事件。那就更讓人期待今年他們兩人能創造更多火花，帶領AI概念企業往前衝，也同時帶領全人類一起進入更高層次的AI革命世界。