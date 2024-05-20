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洛縣產業稅收 首突破2兆元

編譯胡立宗╱綜合報導
SoFi Stadium等特殊用途物業也可望為洛杉磯縣帶來大筆稅收。（SoFi Stadium提供）
SoFi Stadium等特殊用途物業也可望為洛杉磯縣帶來大筆稅收。（SoFi Stadium提供）

洛杉磯縣估值官Jeff Prang）近日向縣委會說明2024年度的產業稅預估額，除了將比2023年度增加4.75%、連續14年成長，還可望首度突破2兆元大關。

Jeff Prang先是表示，過去幾年的諸多不利因素，確實衝擊本地與全國經濟，不論是住宅或商用地產都受到影響，但是估值官辦公室的分析顯示，地產稅收入仍將持續增加，這對地主與縣府都是好消息，因為歲收增加才能推動關鍵公共計畫。

但Jeff Prang表示，2023年度銷售量明顯減少，且洛杉磯市中心等地的商用建築價格大幅下跌，仍值得持續關注。他指出，儘管洛縣公寓租金的平均值仍然是歷年最高，但多戶住宅與其他類別的交易量卻持續減少，同時洛市因為「豪宅稅」（Measure ULA）的開徵，也使得房地投資減少。

獨棟屋部分，普朗指出，中位價仍然是歷年最高，平均價格超過90萬元。物業買賣的稅收將達510億元，是整體歲收的最大宗來源。普朗預估，2024年度的新建案則將是帶來60億元的稅收，特別是NBA洛杉磯快艇隊的新主場Intuit Dome。SoFi Stadium與YouTube Theater等特殊用途物業也可望帶進4億元的稅收。

雖然產業稅抵扣將減少20億元的實際稅收，但估值官辦公室推算出的成長幅度，仍將成為洛縣政府預算編列的重要依據。

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