華裔女星黃柳霜傳奇 華美博物館5/24展出

華美博物館將推出全新展覽「揭開黃柳霜的面紗」（華美博物館）

在亞裔傳統月的尾聲，華美博物館 將推出全新展覽「揭開黃柳霜的面紗」（Unmasking Anna May Wong），展示美國首位華裔 電影女明星黃柳霜 (Anna May Wong) 不畏艱險、挑戰傳統的生平事蹟。2023年，玩具公司以黃柳霜為原型推出具收藏價值的亞裔芭比娃娃，她的臉孔亦榮登美國25美分硬幣。

此展覽匯集照片、短片及電影剪輯，以及黃柳霜的一些個人物品，以呈現這位令數百萬人著迷的明星親切肖像。展覽將於2024年5月24日至2025年1月26日在華美博物館進行。

黃柳霜1905年出生，1919年進入演藝圈擔任配角。三年後，她在電影「海逝」中首次擔任女主角。她於1924年成立個人製片公司，當時只有 19 歲；在她活躍的四十年間，她演出數十部電影、戲劇、廣播及電視節目。她是首位作為女主角出演美國電視連續劇的亞裔，擁專門打造的美劇作品「柳霜夫人的畫廊」。如今好萊塢亞裔從業人員和亞裔演員 ，都將黃柳霜視為進軍演藝圈的動力與獲取靈感的來源，亞裔演員的星路，也出現正向轉變。

本次展覽致敬黃柳霜的傳奇人生，以及她作為先驅者為亞裔爭取更多元的表達。展覽由華美博物館及「並非你的中國娃娃：黃柳霜的璀璨人生」作者朱潔琳 (Katie Gee Salisbury) 共同策劃。朱潔琳是來自南加州的第五代美國華裔，她19歲在華美博物館實習時，瞭解到黃柳霜的精彩人生，並致力用客觀的角度撰寫這位傳奇人物，讓更多人認識和瞭解黃柳霜。

華美博物館將於5月23日（星期四）晚6時30分至9時舉行開幕酒會，會員可於當天下午5時30分提早參觀預展。