南加州台美急難救助協捐贈物資 耆英24日前登記

南加州台美急難救助協會宣布，將於5月31日舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」，為70歲以上長者發放200份生活必需品。（記者張庭瑜／攝影）

南加州 台美急難救助協會，將於本月31日在洛杉磯 華僑文教中心舉辦「關懷社區耆英•物資分享活動」，旨在關懷並支援本地社區70歲以上長者，計畫發放200份生活必需品，同時響應5月亞太傳統月活動。

南加州台美急難救助協會會長田詒鴻表示，這次「關懷社區耆英•物資分享活動」是協會特別為社區長者設計的重要項目。（記者張庭瑜／攝影）

為確保活動順利進行，長者需要通過各自的社團，進行事先報名和實名登記，協會將根據各社團提供的名單進行物資分配，活動當天不接受現場報名。召集人徐洸玲表示，這是協會首次專門為社區長者舉辦的公益活動，旨在回饋長者多年來對年輕一代的指導和關懷。她也感謝所有贊助單位和廠商的大力支持。

有意參加「關懷社區耆英•物資分享活動」的民眾，需要填寫申請表格來登記領取物資。（記者張庭瑜／攝影）

南加 州台美急難救助協會會長田詒鴻指出，協會不僅關注台美社區的急難救助，還定期舉辦各種講座和活動，致力於社區成員的福祉和發展。此次物資分享活動特別選擇了蔬菜、水果和罐頭等日常食品，旨在滿足長者的基本生活需求，同時表達對他們的尊重和感激。

這次捐贈的物資包括新鮮蔬菜、罐頭食品等日常必需品，不僅能夠提供必要的營養，也方便長者處理和食用。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永認為，活動不僅能夠凝聚僑社的向心力，也是台灣文化和善行在海外的體現。陳敏永期望未來協會能舉辦更多此類活動，進一步整合海外僑民的力量，提升台灣在國際上的影響力和形象。

活動召集人徐洸玲表示，此次「關懷社區耆英•物資分享活動」，旨在回饋長者多年來對年輕一代的指導和關懷。（記者張庭瑜／攝影）

南加州台美急難救援協會也為「關懷社區耆英・物資分享活動」特設了一份領取分享表格，派發至所有合作單位。填寫表格需提供的信息包括︰所屬的社團、名字及年齡。這次活動設有年齡限制，僅對70歲以上的長者開放，每個家庭僅限領取一份物資，表格填寫截止日期為5月24日。為確保各社團有機會參與，該協會已為各社團預留名額。此外，協會也特別保留一些名額，以滿足無特定社團所屬的長者需求。如有任何疑問，可直接聯繫協會查詢。