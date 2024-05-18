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10元店淘寶 轉售日賺1600元

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Little Depot「垃圾箱商店」，所有物品售價都是10元。（CBS）
Little Depot「垃圾箱商店」，所有物品售價都是10元。（CBS）

對於南加華人來說，折扣店不算陌生，但有這樣一家折扣商店，每件商品售價10元，原標價卻高達幾百元。人們在這裡可以淘到包括服裝、電子產品和燒烤爐等各種日用品，甚至有人轉售這些折扣商品，日賺1600元。

根據CBS電視台等多家媒體報導，Little Depot在美國擁有三家「垃圾箱商店」（bin stores），商店裡所有物品售價都是10元，無論其原始標價多少。一位購物者拿著一副Beats耳機，這副耳機價值數百元，但她僅用10元就買到。 這家折扣店還提供筆記本電腦、價值超過400元的空氣淨化器、割草機、烤架和電動工具等眾多商品，均可享有高達80%的折扣。店主Paul Barboza表示，顧客在店裡購買10件商品，支付100元，但這些商品的價值可能超過1000元。

有些顧客來到「垃圾箱商店」購物是為了省錢，有些人則是為了賺錢。 顧客Elmo Ramirez表示，他來到這家折扣店購買商品，然後轉售給他人，賺取差價利潤。Ramirez認為，這是一個收入豐厚的副業，比如他花10元購買一台Sony PlayStation 5 遊戲機，轉售這樣的商品，有時一天可賺到1600元，「這可以賺到大錢，因為購買這些商品，我只花了100元到150元之間」。

CBS電視台的報導指出，Little Depot「垃圾箱商店」有一家位於加州巴沙迪那市（Pasadena），但經本報記者查詢，並沒有找到。谷歌搜索紀錄顯示，德州的巴沙迪那（Pasadena）有一家Little Depot折扣店。

不過，類似的折扣店在洛杉磯縣華人區亞凱迪亞市（Arcadia）有一家，這家華人經營的小店位於亞市Baldwin Avenue，不少人前往這裡淘寶。與Little Depot「垃圾箱商店」相同的是，店內大部分商品都來自於美國大型零售商的退貨，包括亞馬遜、目標百貨、沃爾瑪及梅西百貨等。

據悉，消費者在這些大型零售商購買商品退貨時，商家不會將這些退貨商品重新上架出售，而是轉售給清算人（liquidators） ，清算人隨後將商品出售給「垃圾箱商店」。美國零售聯合會的數據顯示，去年價值約7430億元的商品被退貨，其中超過17%的網購商品被退貨。店主Ramirez表示，2020年他開設第一家「垃圾箱商店」，四年已經實現盈利，並預計年底將經營第五家店。店主認為，轉售退貨商品不僅讓顧客獲利，對環保也非常有益。

華人 零售商 梅西百貨

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