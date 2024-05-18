華裔特效化妝師張許瑞 不怕AI搶飯碗

張許瑞（左）和她的作品「狼人」。（張許瑞提供）

正當許多人擔憂人工智能（AI ）將會取代電影行業的許多職位時，華女張許瑞卻決定從導演的職涯道路，轉為AI參與相對更多、更廣的特效化妝。在張許瑞勤懇及努力的態度下，逐漸接到越來越多的工作機會，一步步成長起來的她，如今參與化妝的多部電影獲獎。這位華裔化妝師，在人才濟濟的好萊塢 ，逐漸闖出一片天。

特效化妝師的工作比普通化妝師豐富得多。張許瑞介紹，從女鬼到狼人，外星人到殭屍，或是變瘦變胖，大叔變大媽，都出自特效化妝師的巧手。電影中的各類傷口妝容，也需根據劇情進行設計，是瘀青、擦傷、槍傷還是刀傷，距離受傷時間的不同，可能會出現紅腫或腐爛，甚至屍斑。

在好萊塢，亞裔化妝師仍屬少數，但近來逐漸增加的亞裔演員 和劇組人員，也讓她有了機會。張許瑞對亞洲人的皮膚、骨骼和髮質有深入了解，加之對亞洲歷史的深刻理解，以及與華裔演員的溝通，都是她的優勢。

在談到如今興起的人工智能對特效化妝業的衝擊，張許瑞表示，特效化妝更能提升真實感，如果再配合電腦特效會更完美，如今電影大多採用兩者搭配的方式。對於演員來說，若能變身為角色的模樣，演員也更入戲。

張許瑞發現，即使如今AI技術突飛猛進，甚至可以類比人的面部特徵，但仍無法類比皮膚的質感、光影的變化，以及演員細緻的表演。 她認為，將AI技術更好地應用於影視製作是今後發展方向，需要影視化妝師與科技人員的緊密合作。她說，「影視化妝師提供的是人文關懷和藝術靈感，人工智慧則提供技術支援和效率提升，兩者相輔相成，才能共同推動影視藝術的發展」。

張許瑞在片場。（張許瑞提供）

特效化妝師張許瑞參與過數十部短篇電影的化妝工作，其中不少電影都有獲獎。例如「Incident #27931」、「What Dictators Dream About」入圍LA Shorts International電影節和Sheman Oaks電影節等。她也是中美電影節、洛杉磯時裝秀以及不少遊戲廣告的化妝師。張許瑞曾拜師獲奧斯卡最佳妝法設計獎的明星特效化妝師Vivian Baker，後者對這位總是充滿幹勁的年輕人青睞有加。Baker在張許瑞猶豫是否能在化妝領域繼續走下去時給予鼓勵和認可，讓張許瑞重拾信心，堅持選擇。