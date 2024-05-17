安大略百年機場 新計畫實施中

位於南加 內陸的安大略國際機場（ONT，簡稱：安大略機場））發展至今，已經跨入百年歷史；它從一條小型飛機跑道開始，發展至今，成為擁有兩座航站樓和南加最長跑道之一的國際機場。安大略機場曾獲評全美進步最快，成為旅客在南加州 前往國內外目的地的重要門戶。機場CEO艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，會盡力掌控發展節奏，持續進取並以積極心態迎接各種挑戰。

現在的ONT，是從1923年名為Latimer Field小型機場擴展而來。經過百年發展，ONT佔地超過2000畝，2024年前三個月旅客總量140萬人次，是南加地區的主要機場之一。

艾爾卡迪表示，2016年ONT歸屬地方管理，開啟機場發展新紀元。新管理團隊更加注重國內外旅客在機場體驗，增加新設施，提供旅客更完善和有效率的各項服務，如辦理旅客登機、行李托運及安檢等，ONT是南加地區除洛杉磯國際機場 （LAX）外，另一個提供免稅購物的機場，旅客在這裡，還可享受優質餐飲服務。

據了解，ONT鑑於國際旅客數量日益增多，計畫在二號和四號航站樓間，建設新國際航廈，並與二號與四號航廈相連，便於旅客通行。艾爾卡迪說，目前有三家國際航空公司為ONT旅客提供服務，哥倫比亞航空（Avianca）飛往薩爾瓦多、Volaris飛往墨西哥，還有每天提供往返台北的China Airlines（中華航空）。他強調，將繼續確保在ONT擁有更多國際航班服務，前往亞太和拉丁美洲地區。

艾爾卡迪並指出，尤其值得一提的是，即使在ONT沒有直航選擇的情況下，由於機場快速發展及與許多大型全球樞紐區域合作，許多目的地只需經過一次轉機就可抵達。例如經由舊金山、達拉斯或亞特蘭大等地進行轉機。

艾爾卡迪表示，為旅客更快捷方便抵達機場，安大略機場管理局（OIAA）正與聖伯納汀諾縣交通部門合作，提供旅客多種交通工具選擇。比如Metrolink及Omnitrans在庫卡蒙加牧場站，旅客可以利用免費及便捷的接駁車前往機場。還有正在建設的West Valley Connector項目，以及ONT隧道交通項目等，都可以讓旅客即使在交通的尖峰時刻，也能在最短時間到達機場，完成各項登記過程，順利登機前往目的地。