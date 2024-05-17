我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

安大略百年機場 新計畫實施中

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導

位於南加內陸的安大略國際機場（ONT，簡稱：安大略機場））發展至今，已經跨入百年歷史；它從一條小型飛機跑道開始，發展至今，成為擁有兩座航站樓和南加最長跑道之一的國際機場。安大略機場曾獲評全美進步最快，成為旅客在南加州前往國內外目的地的重要門戶。機場CEO艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，會盡力掌控發展節奏，持續進取並以積極心態迎接各種挑戰。

現在的ONT，是從1923年名為Latimer Field小型機場擴展而來。經過百年發展，ONT佔地超過2000畝，2024年前三個月旅客總量140萬人次，是南加地區的主要機場之一。

艾爾卡迪表示，2016年ONT歸屬地方管理，開啟機場發展新紀元。新管理團隊更加注重國內外旅客在機場體驗，增加新設施，提供旅客更完善和有效率的各項服務，如辦理旅客登機、行李托運及安檢等，ONT是南加地區除洛杉磯國際機場（LAX）外，另一個提供免稅購物的機場，旅客在這裡，還可享受優質餐飲服務。

據了解，ONT鑑於國際旅客數量日益增多，計畫在二號和四號航站樓間，建設新國際航廈，並與二號與四號航廈相連，便於旅客通行。艾爾卡迪說，目前有三家國際航空公司為ONT旅客提供服務，哥倫比亞航空（Avianca）飛往薩爾瓦多、Volaris飛往墨西哥，還有每天提供往返台北的China Airlines（中華航空）。他強調，將繼續確保在ONT擁有更多國際航班服務，前往亞太和拉丁美洲地區。

艾爾卡迪並指出，尤其值得一提的是，即使在ONT沒有直航選擇的情況下，由於機場快速發展及與許多大型全球樞紐區域合作，許多目的地只需經過一次轉機就可抵達。例如經由舊金山、達拉斯或亞特蘭大等地進行轉機。

艾爾卡迪表示，為旅客更快捷方便抵達機場，安大略機場管理局（OIAA）正與聖伯納汀諾縣交通部門合作，提供旅客多種交通工具選擇。比如Metrolink及Omnitrans在庫卡蒙加牧場站，旅客可以利用免費及便捷的接駁車前往機場。還有正在建設的West Valley Connector項目，以及ONT隧道交通項目等，都可以讓旅客即使在交通的尖峰時刻，也能在最短時間到達機場，完成各項登記過程，順利登機前往目的地。

南加 洛杉磯國際機場 加州

上一則

華航ONT直飛台北 赴亞洲更便利

下一則

800張禮物卡被盜 范杜拉2華人被捕

延伸閱讀

安大略機場4月客運量增8%貨運量漲4.1%

安大略機場4月客運量增8%貨運量漲4.1%
金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了

金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了
假分手？舊情復燃？楊洋、王楚然被發現穿情侶裝

假分手？舊情復燃？楊洋、王楚然被發現穿情侶裝
屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」
屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」

屋崙機場更名案全票通過 「舊金山無法獨占舊金山灣」
波音737接連出意外 在塞內加爾機場衝出跑道釀10傷

波音737接連出意外 在塞內加爾機場衝出跑道釀10傷

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30
政府部門的走訪發現，至少有24間房有過於擁擠問題。（蒙市市府提供）

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

2024-05-09 15:33
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁