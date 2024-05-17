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畢業生最高起薪工作 年入13萬

記者朱敏梓╱綜合報導
根據Glassdoor數據，家庭醫師成為畢業生起薪最高工作，年薪可達13萬元。（取自Unsplash網站）
根據Glassdoor數據，家庭醫師成為畢業生起薪最高工作，年薪可達13萬元。（取自Unsplash網站）

隨著畢業季到來，求職成為眾多畢業生的關注重點。求職網站Glassdoor近日根據其網站的薪資數據，列出畢業生入門級薪資最高的15個職位，其中七個工程類工作上榜，其他的分別是諮商、醫學和法律。

家庭醫師（Primary Care Physician）以13萬元的年薪中位數位居工資榜首，一位畢業後剛從事家庭醫師的華女表示，家庭醫師目前在美國十分短缺，因為大部分醫學生在畢業後，還是會選擇專科，導致專科競爭比較激烈。除家庭醫師外，接下來的高起薪職業包括藥劑師、軟體架構師、產品經理和軟體工程師，所有這些人的年薪中位數，都在10萬元到12萬元間。

根據Glassdoor分析，各種顧問和工程職位也占據前15名榜單。為確定哪些職位最賺錢，Glassdoor分析美國具有三年或以下相關工作經驗的員工的薪資中位數，並分析2023年5月1日至2024年4月30日期間所收到的工資數據。

畢業生起薪最高的前15職位分別是：家庭醫師（13萬元）、藥劑師（12萬元）、軟體架構師（12萬元）、產品經理（11萬元）、軟體工程師（10萬元）、數據工程師（9萬3472元）、律師（9萬元）、硬體工程師（8萬5000元）、資安專家（8萬2000元）、管理顧問（8萬2000元）、精算顧問（8萬1150元）、電機工程師（8萬500元）、設計工程師（7萬8000元）以及機械工程師（7萬5000元）。

不過，目前全美就業市場放緩，許多畢業生表示「難找滿意的工作」。一位南加名校畢業生小王說，她想要尋求科技大廠的產品經理職位，卻發現就業市場沒有她想像的樂觀，大廠招聘的職位數量，比以前少，給出的薪資也感覺沒有前幾年那麼好。根據美國勞工部的月度報告，4月雇主增加17萬5000個就業機會，該數字未達到金融分析公司LSEG經濟學家預測的24萬3000，是自10月以來創造就業機會最差的一個月。

就業 勞工部 華女

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