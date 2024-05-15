洛縣第二輪房東補貼 5/20～6/4受理申請

洛杉磯縣開始第二輪房東補貼。（本報資料照片）

洛杉磯縣針對因新冠受困的房東 再度啟動「租金 補助計畫」，申請日期由5月20日上午9時至6月4日下午4時59分，但並不是申請就能拿到，還需等待縣府進一步審查，需要者可以等「lacountyrentrelief.com」網頁開放時線上申請。

「租金補助計畫」為名為「Los Angeles County Rent Relief Program」，除了線上申請，多個社區團體也會舉辦網路討論會與多語線上協助，時間為5月20日之後的每日上午8時至下午6時。2024年1月前已經申請過的房東，最好事先完成表格填寫，並聯絡Rent Relief Customer Call Center 「877-849-0770」尋求協助。

「租金補助」第一次開放申請為2023年12月初，總共提供了6800萬元給合格房東，特別是自行出租、戶數不超過四戶者。依照前次經驗，房東名下每戶最高可獲3萬元補助，因為可以申請補助的對象是「房東」，欠繳房租的租客最好也提醒房東在期限內申請，助人自助。

洛縣 消費者暨商業事務局（Department of Consumer and Business Affairs，簡稱DCBA ）局長Rafael Carbajal表示，開放第二輪補助代表了縣府對房東與租戶的承諾，持續協助租屋市場的穩定供應。對於特別困難的個案，與需求極高的區域，DCBA也會優先處理。