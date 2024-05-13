我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

油價、稅雙高 低收者叫苦

編譯林思牧╱綜合報導
位於聖地牙哥東邊約30哩的Alpine，一加侖普通無鉛汽油要價6.80元 (谷歌地圖)
位於聖地牙哥東邊約30哩的Alpine，一加侖普通無鉛汽油要價6.80元 (谷歌地圖)

隨著天氣轉暖，全加州的加油站都已改售價錢較貴的夏季汽油。7月1日起汽油稅與柴油稅又要增加，昂貴的油讓較低收入階層的勞力人口大喊吃不消，州政府的能源委員會有意給油價設定上限，但即使想制定法規也要到年底左右才會確定，短期內對高油價沒有紓解之道。

夏季的強烈日照和高溫，讓加州的空氣汙染更嚴重。為了減少臭氧(ozone)的排放，加州規定每年較暖的時段加油站只能賣夏季油，這種汙染較輕的油比較貴。去年夏末因為油價太貴，紐森下令提前賣冬季油，讓民眾的荷包少遭殃。按照正常的時程，冬季油是10月30日起才開賣。

今年2月1日，南加州已開始採用夏季油。3月1日起北加州也加入，加州的油價不但比美國其他任何一州都高，也比去年此時的加州平均油價每加侖多出55分。目前加州普通無鉛汽油每加侖平均是5.34元，全美國的平均價則是3.64元。在加州比較偏僻的地方，汽油每加侖賣到6元以上並不稀奇，譬如聖地牙哥東邊約30哩的Alpine，每加侖是6.80元。

5.34元的油價對高薪族或在家上班的人而言，其實無關痛癢。但是較低階層的勞力卻沒有在家上班的選擇，譬如建築業的工人，每天開著耗油特多的大皮卡，到家得寶(Home Depot)買材料，然後開去工地做工程，對這些開車里程多的人，高油價造成的財務負擔非常大。

一年多前紐森有意限制油公司的暴利，制定了法規希望對油價有壓抑作用。5月7日參議會向加州能源委員會詢問，希望了解新的申報規定是否對油價起了壓抑作用。另外，參議會希望知道委員會是否會提出油價上限，以及衝破上限的油公司會受到怎樣的懲罰。CalMatters認為，任何的行動都要等到年底左右才會確定。

眼前會發生的情況，是7月1日起汽油柴油稅又會增加。汽油稅每加侖增加1.9分，達到59.6分。柴油稅每加侖增加1.3分，達到45.4分。

加州 油價 紐森

上一則

洛城新語╱加州需要外國產電動車

下一則

好市多促銷周期 3招提前掌握

延伸閱讀

紐森喊話 產險費率調漲擬加速批准

紐森喊話 產險費率調漲擬加速批准
居民搬離加州 仍可能被徵稅

居民搬離加州 仍可能被徵稅
Visit California換標語 改成Ultimate Playground

Visit California換標語 改成Ultimate Playground
三大稅短收 加州實際赤字達580億

三大稅短收 加州實際赤字達580億
半月灣農民住房建設延宕 紐森揚言究責

半月灣農民住房建設延宕 紐森揚言究責
紐森：加州旅遊消費額創新高

紐森：加州旅遊消費額創新高

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
從台灣飛往加州的航班上，兩名乘客發生衝突打鬥。圖為空乘勸架。（目擊者視頻截屏）

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

2024-05-08 20:27
當事人在健身中心外找回被盜汽車，卻發現情況慘不忍睹。（讀者提供）

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

2024-05-09 20:30

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光