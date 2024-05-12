陳勁松教授18日談「文學作品裡被禁止的愛」

陳勁松將於5月18日在洛僑中心舉行文學講座，主講「文學作品裡被禁止的愛」。（美西華人學會）

美西華人 學會和北美南加州 華人寫作協會將於18日下午在洛僑中心舉行文學講座，特邀陳勁松專題演講「文學作品裡被禁止的愛」，歡迎社會各界人士參加。

陳勁松（前右三）與讀者。（美西華人學會）

陳勁松（曉魯）身兼律師、教授、作家及演員多職，他同時也是文學學士、戲曲碩士、加大比較文學（comparative literature）、法學雙博士，著有散文集「青山少年時」、雜文集「咖啡 與茶」、中文和英文版小說集「角落」（The Conner）等。

陳勁松表示，愛情是文學的一個永恆主題，世界各種語言的文學，都產生過不朽愛情作品。而所有描寫愛情的文學作品裡，又以歷經磨難而堅貞不屈的故事最為感人。古今中外文學藝術對愛情至上的頌歌表現在各種文學形式裡，包括詩歌、小說、散文、戲劇、電影及音樂等。

陳勁松將從比較文學角度，與聽眾分享「愛」的文學，第一比較看各種藝術形式如何不同地呈現「愛」；第二看不同文化背景如何影響「愛」；第三分享屬同一文化、但不同時代「愛」的不同展現。討論作品將包括孔雀東南飛、西廂記、牡丹亭、梁山伯與祝英台、羅密歐與朱麗葉、咆哮山莊等。

講座地址是9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。