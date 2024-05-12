我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

陳勁松教授18日談「文學作品裡被禁止的愛」

洛杉磯訊
陳勁松將於5月18日在洛僑中心舉行文學講座，主講「文學作品裡被禁止的愛」。（美西華人學會）
陳勁松將於5月18日在洛僑中心舉行文學講座，主講「文學作品裡被禁止的愛」。（美西華人學會）

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會將於18日下午在洛僑中心舉行文學講座，特邀陳勁松專題演講「文學作品裡被禁止的愛」，歡迎社會各界人士參加。

陳勁松（前右三）與讀者。（美西華人學會）
陳勁松（前右三）與讀者。（美西華人學會）

陳勁松（曉魯）身兼律師、教授、作家及演員多職，他同時也是文學學士、戲曲碩士、加大比較文學（comparative literature）、法學雙博士，著有散文集「青山少年時」、雜文集「咖啡與茶」、中文和英文版小說集「角落」（The Conner）等。

陳勁松表示，愛情是文學的一個永恆主題，世界各種語言的文學，都產生過不朽愛情作品。而所有描寫愛情的文學作品裡，又以歷經磨難而堅貞不屈的故事最為感人。古今中外文學藝術對愛情至上的頌歌表現在各種文學形式裡，包括詩歌、小說、散文、戲劇、電影及音樂等。

陳勁松將從比較文學角度，與聽眾分享「愛」的文學，第一比較看各種藝術形式如何不同地呈現「愛」；第二看不同文化背景如何影響「愛」；第三分享屬同一文化、但不同時代「愛」的不同展現。討論作品將包括孔雀東南飛、西廂記、牡丹亭、梁山伯與祝英台、羅密歐與朱麗葉、咆哮山莊等。

講座地址是9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。

華人 加州 咖啡

上一則

被取消南加大主場演講 她在工程學院畢業禮獲起立鼓掌

下一則

為拜登連任募款 第一夫人旋風式訪洛

延伸閱讀

「小樓昨夜又東風」線上文學講座 11日登場

「小樓昨夜又東風」線上文學講座 11日登場
平生不能磨滅的記憶(下)

平生不能磨滅的記憶(下)
北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場
「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去

「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去
香港文學獎停擺2年復辦 嚴禁令人厭惡的語言及行為

香港文學獎停擺2年復辦 嚴禁令人厭惡的語言及行為
當代文學巨匠奧斯特病逝 享年77歲

當代文學巨匠奧斯特病逝 享年77歲

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他