我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

愛護環境 阿罕布拉市社區清掃計畫徵志工

記者子為／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市清掃計畫目前接受志願者報名。（阿市政府官網）
阿罕布拉市清掃計畫目前接受志願者報名。（阿市政府官網）

華人聚居的阿罕布拉市（Alhambra），將於18日舉辦2024年度的社區清掃計畫（Neighborhood Clean-Up）。計畫招募志願者，幫助市民處理大件物品並協助庭院清掃。

阿市政府4月發表代號「讓阿市保持清潔（Keep Alhambra Clean）」倡議，讓民眾意識到亂丟垃圾的有害影響並提高環境保護意識。

阿罕布拉市將於18日舉辦2024年度的社區清掃計畫。（阿市政府官網）
阿罕布拉市將於18日舉辦2024年度的社區清掃計畫。（阿市政府官網）

阿市政府呼籲民眾做到以下這些點，第一，阿罕布拉公園和各大商業區都配備垃圾桶，如果民眾沒找到垃圾桶，可以隨身攜帶垃圾，直到找到可扔垃圾的容器；第二，倡導民眾拾撿他人亂丟的垃圾，以表達對社區關心；第三，儘量多回收利用，在購買和丟棄物品前三思而行；第四，民眾可以積極舉報非法傾倒，通過撥打社區發展投訴熱線626-570-3230（24小時提供服務）或填寫線上投訴表；第五，居民應維護住宅外觀；第六，正確處理有毒和危險物品，避免將包括油漆、電池在內的危險廢棄物丟入垃圾桶或遺棄在路邊；第七，鼓勵民眾積極參與阿市政府組織的各項清潔活動；第八，商家、企業也可積極參與清潔計畫，比如減少一次性餐具的提供等。

社區清掃計畫目前接受志願者報名，有意的民眾可以到https://www.cityofalhambra.org/CivicAlerts.aspx?AID=278了解詳情。

阿罕布拉 華人

上一則

被取消南加大主場演講 她在工程學院畢業禮獲起立鼓掌

下一則

為拜登連任募款 第一夫人旋風式訪洛

延伸閱讀

南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆

南加蒙市老翁駕車失誤 連撞公寓捲門和外牆
亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心

亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心
首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題

首屆亞太裔峰會登場 聚焦社區議題
顧雅明傳進入校園 助非華裔了解法拉盛

顧雅明傳進入校園 助非華裔了解法拉盛
AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全

AAPA論壇：罷免地檢長無助社區安全
華促會調查：46%槍枝假資訊微信傳播

華促會調查：46%槍枝假資訊微信傳播

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他