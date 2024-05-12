愛護環境 阿罕布拉市社區清掃計畫徵志工

阿罕布拉市清掃計畫目前接受志願者報名。（阿市政府官網）

華人 聚居的阿罕布拉 市（Alhambra），將於18日舉辦2024年度的社區清掃計畫（Neighborhood Clean-Up）。計畫招募志願者，幫助市民處理大件物品並協助庭院清掃。

阿市政府4月發表代號「讓阿市保持清潔（Keep Alhambra Clean）」倡議，讓民眾意識到亂丟垃圾的有害影響並提高環境保護意識。

阿罕布拉市將於18日舉辦2024年度的社區清掃計畫。（阿市政府官網）

阿市政府呼籲民眾做到以下這些點，第一，阿罕布拉公園和各大商業區都配備垃圾桶，如果民眾沒找到垃圾桶，可以隨身攜帶垃圾，直到找到可扔垃圾的容器；第二，倡導民眾拾撿他人亂丟的垃圾，以表達對社區關心；第三，儘量多回收利用，在購買和丟棄物品前三思而行；第四，民眾可以積極舉報非法傾倒，通過撥打社區發展投訴熱線626-570-3230（24小時提供服務）或填寫線上投訴表；第五，居民應維護住宅外觀；第六，正確處理有毒和危險物品，避免將包括油漆、電池在內的危險廢棄物丟入垃圾桶或遺棄在路邊；第七，鼓勵民眾積極參與阿市政府組織的各項清潔活動；第八，商家、企業也可積極參與清潔計畫，比如減少一次性餐具的提供等。

社區清掃計畫目前接受志願者報名，有意的民眾可以到https://www.cityofalhambra.org/CivicAlerts.aspx?AID=278了解詳情。