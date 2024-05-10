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洛城新語╱拯救傳統新聞業 社媒該分責

洛城新語

美國新聞業最近幾年正在以肉眼可見的速度凋零。傳統新聞業中，廣告是所有營收類型中占比最大的收入來源。不過隨著網路的發展，社交媒體的興起，這些平台可以肆意截取全部或部分新聞報導，用以吸引更多用戶，獲得廣告費。如今拯救新聞媒體勢在必行，而網路應該負起很大責任。

美國兩大科技巨頭，谷歌和Meta，從新聞媒體中汲取了很多免費資訊，卻從來沒有付過一分錢。例如如今幾乎壟斷的谷歌搜索引擎，根據用戶的搜索內容，將新聞資訊中最有價值的一部分顯示出來，「得來全不費工夫。」而這些確鑿的新聞和資訊都是新聞媒體的記者辛苦跑出來的，花費了巨大的人力和時間成本。再譬如臉書等社交媒體，從新聞媒體拿來「現成」資訊，以此吸引點擊量，為平台賺取廣告費，而這些信息的出處：新聞媒體卻一點好處也拿不到，而被戲稱遭到「白嫖」。

網路平台的便捷逐漸讓民眾在這些平台上花費的時間越來越多，很少有人會每天例行至新聞網站查閱新聞。就像在華人圈，很多人的新聞資訊都是從微信、Line、臉書上看到的。

隨著人工智能的出現，媒體的原創新聞再次被壓榨。人工智能如OpenAI，更容易、廣泛地吸取新聞資源，而新聞媒體卻沒有因此得到應有的補償。

好消息是如今新聞媒體、政府部門都意識到了這一問題的存在，並正在努力嘗試應對方案。近日，南加州本地新聞媒體「橙縣紀事報」與其他全美七家媒體聯合提告微軟及OpenAI，稱這兩家公司非法通過汲取成千上萬新聞資訊發展其生成式AI產品，這是一種剽竊行為。

在加州，保護新聞業的法規正在路上。「加州新聞保護法」於今年重新上路審核，最快於8月在參議會審議。該法案規定谷歌等網路平台若引用新聞報導，則必須分紅給相應媒體。該法主要借鑒了澳大利亞和加拿大類似法律的成功案例。這兩國的法律施行後，大大拯救了當地新聞業的發展。

不過該法在加州的推出勢必會迎來科技公司的阻撓。例如谷歌花費重金在加州議會遊說不要通過該法，谷歌今年4月宣布將停止提供部分加州媒體新聞連結給用戶。而Meta也威脅若該法律通過，將在平台上屏蔽一切新聞鏈接兩巨頭雖高調放話，但是，當年澳大利亞出台媒體保護法，要求網路平台公司分成時，臉書曾於2021年初停止了一周的新聞分享，導致當時至關重要的疫情和山火信息未能及時傳遞給民眾，造成潛在嚴重後果，在用戶壓力下，最後只得恢復平台的新聞供應。盼谷歌和Meta以臉書為鑑、以加州民意為重。

加州 谷歌 臉書

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