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迪士尼投資19億擴建計畫 二讀拍板

【橙縣訊】
迪士尼擴建計畫獲最終通過。（迪士尼網頁）
迪士尼擴建計畫獲最終通過。（迪士尼網頁）

安那罕（Anaheim）市議會7日晚二讀通過對迪士尼擴建計畫。該計畫是迪士尼數十年來第一個擴建案，將在未來十年投資19億元，興建園區、改善道路等。

當日的市議會上，安那罕市議員全票通過迪士尼擴建計畫，將使490英畝的迪士尼園區更加充實。新建項目包括將現有停車場改建成停車場大樓，增加其他遊樂設施和主題園區。該計畫於上個月在市議會通過一讀，在此次二讀通過後，新方案中的土地規畫要額外等待30天才生效。

迪士尼擴建計畫書中，包含興建白雪覆蓋的阿倫黛爾王國（Arendelle），這是電影「冰雪奇緣」中的故事場景，以及充滿動物卡通形象的「動物方城市」（Zootopia）。除主題園區，迪士尼還將花費大量資金，用於改善安那罕當地街道，興建可負擔房屋及設施。

這是迪士尼上世紀90年代以來，第一次進行大規模擴建。當時該公司獲得將其第一個公園改為度假中心的批准。後來又增加第二個公園──迪士尼加州冒險樂園，以及一個名為「迪士尼市中心」的步行購物街和娛樂區。

根據主題公園協會，迪士尼是2022年全球最多遊客的主題公園，共計有1億6800萬遊客到訪。

迪士尼 加州 投資

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