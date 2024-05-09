母親節南加12地免費賞花、慶典… 適合帶媽媽遊玩

位於聖彼渚的Deane Dana Friendship Park and Nature Center，有野花和海濱獨一無二的美景。

母親節 （5月12日）就要來到。在這個周末，帶母親出門感受陽光和大自然，對她們表達誠摯的愛意吧！在南加州 ，本周六或日有免費慶祝活動，其中有12處活動特別適合帶母親遊玩。

根據Whittier Daily News的報導，母親節周末在南加州有多處免費活動可以參加。洛杉磯加大 （UCLA）Mathias植物園免費對民眾開放。該植物園占地7.5畝，周日上午9時至下午5時開放，狗狗也可以進入。主要入口位於La Kretz Garden Pavilion, 707 Tiverton Drive, Los Angeles。民眾可以將車停在學校二號停車場，收費15元，也可以尋找免費街邊停車位。

蒙特利公園市（Monterey Park）建立108年慶典也在母親節期間舉辦。該慶典從5月9日持續至5月12日。活動免費入場，有現場演唱會等娛樂表演。乘坐遊樂設施，品嘗美食需要額外付款。該活動母親節當天的時間為下午1時至晚上10時。地點是巴恩斯公園350 S. McPherrin Ave.。

南加尤卡帕（Yucaipa）蘋果谷的奧克格倫保護區（Oak Glen Preserve）有野花、蜂鳥。這裡有南加州Montane植物園以及兒童室外探索中心（Children’s Outdoor Discovery Center）。在這裡也可以野營、健行，親近大自然。地點39611 Oak Glen Road。

洛杉磯縣雷克伍市（Lakewood）將於5月9日至12日舉辦「美洲人慶典」（Pan American Fiesta），該活動免費入場，現場有音樂、舞蹈、遊樂設施等。現場表演僅在5月11日當天有。地點為Mayfair Park, 5720 Clark Ave

好萊塢農夫市場母親節藝術節將在12日上午8時至下午1時舉行，屆時有超過150個攤位，有美食、手工藝品，農產品販賣等。地點為：1600 Ivar Ave., Hollywood.

誦念玫瑰經（Rosary）活動。5月11日下午2時，洛杉磯11個天主教墓地都將舉辦頌念玫瑰經活動。該活動也將現場直播。詳情可見：http://catholiccm.org/rosary。

位於洛杉磯縣聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）Newhall 的Placerita Canyon州立公園，有蜂鳥花園、自然中心等景點，可以帶母親來此健行，欣賞野花和小動物。該公園早8時至晚7時30分開放，地點為19152 Placerita Canyon Road, Newhall。

洛杉磯Hillside Memorial Park將在母親節當天10時舉辦紀念活動，屆時有音樂表演、禱告等活動。詳見hillsidememorial.org。

富樂頓加州州立大學（Cal State Fullerton）植物園。入園免費，開放時間為上午9時至下午4時，需要付費停車。地點為1900 Associated Road, Fullerton

南加州Montane植物園。（wildlandsconservancy）

巴沙迪那（Pasadena）Eaton Canyon有一條美麗的健行路，盡頭處有瀑布，可以帶狗狗。健行路開放時間為上午8時至晚7時30分。地點1750 N. Altadena Dr.。

位於聖彼渚（San Pedro）的Deane Dana Friendship Park and Nature Center，有野花和海濱獨一無二美景，這座公園占地123畝，既有較輕鬆的、輪椅可通過的健行道，也有強度較大的健行道。開放時間為早8時至晚7時30分。地點1805 W. 9th St.。

南加州Montane植物園入口。（wildlandsconservancy）

最後，就算哪裡也不去，就幫媽媽打掃院子和房間，她也會很開心的。如果能帶著美食去與媽媽分享，就再好不過。