慶黃埔建軍百年 「群星會懷舊歌曲演出」爆滿

現場爆滿，座無虛席。（受訪者提供）

為慶祝中華民國 黃埔建軍百年，中華民國退伍軍人恊會南加分5日下午一時在僑教中心舉行慶祝大會暨「群星會懷舊歌曲演出」，多位貴賓出席，全場爆滿，座無虛席。慶祝大會由鄭蓮雲、楊家淦主持。

理事長楊震南在致詞中特別強調黃埔人「軍魂」傳承，也就是不變節、不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓、永遠效忠中華民國。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，他夫人出身軍人世家，正是因中華民國國軍捍衛國家，大家才能享受民主自由富裕的生活。

中華民國退伍軍人恊會南加州分會舉辦中華民國黃埔建軍百年慶祝大會。（受訪者提供）

曾任中華民國駐美代表的袁健生也到場。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、蒙特利公園市市長黃泰平、聖蓋博 市市長吳程遠、中華會館主席李金生均上台致詞。

其他出席的嘉賓有康普頓學區警局華裔局長吳韋霖、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、鄭博仁、山景城學區教委吳孟臻、喜瑞都前市長胡張燕燕、世界日報洛杉磯社長于趾琴等。103歲的黃埔19期郭志立代表眷村文化發展總會捐贈彩色電視機一台，他個人贈送200元紅包供大會抽獎。