慶黃埔建軍百年 「群星會懷舊歌曲演出」爆滿
為慶祝中華民國黃埔建軍百年，中華民國退伍軍人恊會南加分5日下午一時在僑教中心舉行慶祝大會暨「群星會懷舊歌曲演出」，多位貴賓出席，全場爆滿，座無虛席。慶祝大會由鄭蓮雲、楊家淦主持。
理事長楊震南在致詞中特別強調黃埔人「軍魂」傳承，也就是不變節、不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓、永遠效忠中華民國。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，他夫人出身軍人世家，正是因中華民國國軍捍衛國家，大家才能享受民主自由富裕的生活。
曾任中華民國駐美代表的袁健生也到場。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、蒙特利公園市市長黃泰平、聖蓋博市市長吳程遠、中華會館主席李金生均上台致詞。
其他出席的嘉賓有康普頓學區警局華裔局長吳韋霖、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、鄭博仁、山景城學區教委吳孟臻、喜瑞都前市長胡張燕燕、世界日報洛杉磯社長于趾琴等。103歲的黃埔19期郭志立代表眷村文化發展總會捐贈彩色電視機一台，他個人贈送200元紅包供大會抽獎。
本次大會節目設計的主軸是台灣元素，讓大家回到70年代安定、祥和、富裕的台灣生活。
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