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洛幼兒園驚魂 4歲童被抓腳倒掛

洛杉磯訊
4歲的男童在幼兒園遭到老闆的粗暴對待。（Fox電視台）
4歲的男童在幼兒園遭到老闆的粗暴對待。（Fox電視台）

當一位母親在監控畫面中看到自己4歲的兒子在洛杉磯Mid-Wilshire社區一家幼兒園遭到老闆的粗暴對待後，她的心都快碎了，目前她正在要求校方回應此事。

影片來源：Fox 11，洛杉磯採訪中心後製

年輕受害者的母親布里安巴特爾（BriéAnn Battle）表示，這起事件發生在3月14日位於 Pico大道5300街區的Kinder Kids Christian幼兒園，直到一個月後她才看到了這段影片。

影片顯示，幼兒園老闆柯克蘭（Artea Kirkland）在男孩試圖反擊時，兇猛地抓住他的手臂，然後他壓在地板上，教室裡其他學生都驚恐萬分。隨後柯克蘭抓住他的腳踝，把他倒掛在桌子上，最後把他帶到另一個房間。

在過程中，受害者的母親聲稱，柯克蘭說「要給孩子一個我或他的祖母不會教的教訓」，巴特爾稱這起事件令人憤怒，「沒有人願意看到自己的孩子受到這樣的粗暴對待」，並提供了她兒子傷疤的照片。

巴特爾表示，她試圖就這起事件與柯克蘭會面，但據稱柯克蘭製作了不同角度的影片試圖掩蓋所發生的事。巴特爾要求學校公布所有監控畫面，她說監控畫面長達約30分鐘。

男孩的父母聘請了一名律師並會見了調查人員。他的父母說，兒子一歲半的時候就在上學了，他的表弟也曾就讀於該學校。巴特爾說，「我希望吊銷她的執照。我希望學校所有家長都知道到底發生了什麼。」

截至目前，學校和當局都沒有對這一令人不安的事件發表評論。

洛杉磯

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