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南加金冠獎得主永信質量女總監李真琪 從基層做起

記者張庭瑜／洛杉磯報導
李真琪與駐洛杉磯經文處處長紀欽耀合影留念。（李真琪提供）
李真琪與駐洛杉磯經文處處長紀欽耀合影留念。（李真琪提供）

永信藥品公司代表李真琪，同時也是該公司美國區質量總監總代表。她於2005年從多倫多大學生物化學系畢業後，決定前往美國發展。在永信藥品美國分公司歷練多年，從基層研究員晉升為質量總監總代表。2024年榮獲世華南加州分會「金冠獎」殊榮，成為備受矚目的新生代女專家。

李真琪分享選擇加入永信藥品的原因。畢業後，她曾考慮學術路線或其他公司，但由於永信藥品美國分公司當時人手短缺，且崗位非常適合她的專長，因此決定加入該公司。

李真琪在大學時期主修化學系。（李真琪提供）
李真琪在大學時期主修化學系。（李真琪提供）

最初沒有長期留在該公司的想法，但隨著時間推移，她發現公司文化開放且多元，不僅支持她在實驗室技能上深入發展，還能學習到多方面知識，使她逐漸將自己的職業生涯與公司的未來緊密相連。永信藥品提供員工多元學習的機會，鼓勵跨領域發展，不會將員工侷限在特定的範圍內。在這樣的企業文化下，李真琪能夠持續精進專業能力，為日後的職涯發展奠定良好基礎。

2024年，李真琪從175位候選人中脫穎而出，榮獲美國台灣商會頒發的「金冠獎」。談到得獎感言，她坦言自己在準備資料的過程中，重新審視過往的工作經驗，深刻體認到每一個階段的努力都是有意義的。同時，藉由金冠獎的舞台，她也結識許多來自各行各業的優秀人才，從他們身上汲取寶貴的知識與見解。展望未來，李真琪期許自己能持續參與各項有意義的活動，不斷充實自我，成為一位兼具專業與遠見的領導者，並將所學回饋社會。

李真琪積極參與商會活動，並與當地企業合作。（李真琪提供）
李真琪積極參與商會活動，並與當地企業合作。（李真琪提供）

面對台灣與美國公司在文化和工作方法上的差異所帶來的挑戰，李真琪提到了需要適應的幾個關鍵區別。台灣的工作環境往往較為嚴謹和層級分明，而在美國，她習慣了一種更平等和互動的工作方式。這種差異最初導致了一些溝通障礙，尤其是在期望和工作節奏方面。為了克服這些挑戰，她學會了如何調整自己的溝通技巧，例如使用更明確和結構化的溝通方式來滿足台灣合作夥伴的期望。

身為一個跨國企業的主管，李真琪也坦言自己仍在學習如何兼顧各項管理職務，包括對外溝通、向利害關係人說明公司營運狀況等，這對於學術背景出身的她是一大挑戰。為了克服這些困難，她積極參與商會活動，藉由觀摩其他領導者的談吐與表達方式，並請教公司同事，學習他們的經驗，進一步提升自己的管理與溝通技巧。

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