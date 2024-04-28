蒙羅維亞安養院新冠索賠涉假 付700萬元和解

ReNew健康集團（ReNew Health Group）同意以超過700萬元，與一項虛假索賠申請案達成和解。（取自ReNew Health Group臉書）

巴沙迪那星報報導，蒙羅維亞（Monrovia）一家連鎖安養院（nursing home）機構與該機構高管，日前在一項與新冠肺炎 疫情（COVID-19）相關虛假索賠案件中，同意以超過700萬元費用達成和解。

根據聯邦司法部 （U.S. Department of Justice），ReNew健康集團（ReNew Health Group）、ReNew健康諮詢服務（ReNew Health Consulting Services）和兩名機構高管，同意與聯邦和州檢察官達成和解。根據該案，他們蓄意利用安養院住民申請聯邦醫療保險 計畫（Medicare，俗稱紅藍卡）A部分（ Part A）虛假索賠。

在新冠肺炎疫情期間，相關單位為節省醫院床位，聯邦醫療保險計畫和聯邦醫療補助（Medicaid）中心放棄病患必須住院至少三天（表明患有急性疾病或受傷），才能申請安養院提供的技術護理支持費用要求。

聯邦政府和加州聲稱，被告故意濫用這項豁免，在安養院住民並未罹患新冠肺炎或任何其他急性疾病或受傷，僅是與其他染疫住民居住在附近時，也向相關單位提出索賠申請。根據和解協議，被告將向聯邦政府支付684萬1727元，向加州相關單位支付24萬2273元，另加利息。

加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，虛假申報對醫療保健系統來說令人厭惡，尤其是在公共衛生危機期間。司法部民事司司長、副助理司法部長博恩頓（Brian M. Boynton）說，「我們追究那些在新冠肺炎疫情期間試圖詐騙此類保險者責任，包括那些故意濫用緊急豁免以謀取私利者。」

這項調查是根據「虛假申報法」（False Claims Act）舉報人條款提起的訴訟。該法允許私人團體代表政府提起訴訟，以糾正濫用虛假申請政府資金的行為。司法部表示，這起案件中的舉報人Bay Area Whistleblower Partner根據和解協議，將獲得120萬4280元外加利息作為回報。