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住家出現黃蜂窩 自己清除有危險

記者楊青╱洛杉磯報導
先用噴霧將蜂群噴暈，再將他們運到養蜂場。（Linda提供）
先用噴霧將蜂群噴暈，再將他們運到養蜂場。（Linda提供）

春夏之交，聖蓋博華人住家近期頻傳前庭後院驚見大型黃蜂窩（hornet's nest） ，有膽大的屋主自己動手清除，更多人選擇請專業公司處理。專家表示，大型黃蜂窩（馬蜂窩）非常危險，尤其對小孩和容易過敏人士，一定要非常小心，遠離蜂群。

阿蘇薩華人居民Linda家前院花壇邊沿日前出現一個巨大黑色疙瘩，「我走近一看，嚇得幾乎心都跳出來！」Linda說，那個半個籃球大的棕黑色大疙瘩是一個大型蜂窩，成千上萬的馬蜂正在蠕動排隊築窩，層層曡曡密密麻麻，讓人頭皮發麻。

Linda說，她家搬到阿蘇薩十多年，第一次出現馬蜂窩，完全不知所措。打電話給好幾位朋友，有經驗的都告訴她，千萬別自己清除，太危險，找專業人士。

上網查Bee keeper，第一位報價850元；第二位報價179元。報價179元的Alex很快就來了，同時帶來一個大紙盒。Alex先用噴霧劑將蜂群噴暈後，再全部裝入盒內，整個蜂窩移除前後不到20分鐘。他說，這些黃蜂只是暫時被噴昏迷，並無生命危險，他會將它們帶回他的養蜂場生活。

但Alex指出，辛虧發現早，這個蜂群已開始築巢且已小有規模，一旦蜂群規模太大，移除就更加困難和危險。Alex當天連蜂后（Queen）一起移除，他解釋，移除蜂后非常重要，蜂后沒了，其他蜂就不會繼續再來，即便是找不到自己家的蜂，也會加入附近的蜂群。

Alex表示，蜂群紀律嚴明，團體精神很強，一旦受到威脅，群體發動反擊，尤其對孩子和過敏症患者非常危險，所以強烈不建議居民自己移除蜂窩。如果居民還是決定自己用殺蟲噴霧對付蜂窩，也至少要保持20英尺距離。

格蘭杜拉李先生表示，他日前就是用噴灑的方法，將自家後院樹上吊挂的超過籃球大的蜂巢給解決了，「沒花一分錢，但是非常危險。」

李先生表示，當天他家孩子說院子裡突然來了好些蟲子。李太太出門一看，發現自家後院巨大的桑樹上吊掛著一個蜂巢，比籃球還大，而且還在增大中。

為保護家人，李先生迅速穿上厚厚的長衣長褲，帶上滑雪面罩，帽子和手套。「我先用大水射衝，但這一招完全不起作用，被噴散的黃蜂迅速重新聚集」。三試之後，李先生決定改用蟑螂噴劑。這一招果然靈驗，蜂群大片大片跌落，但與此同時，部分黃蜂瘋狂地撲向他。所幸他已全副武裝且迅速退回家中，但仍有多隻黃蜂窮追不捨，全家花費好大功夫才最終擺脫。

李先生說，那天晚上他們全家都不敢出門，第二天回到原地，發現蜂窩已經不在，樹下躺倒一大片黃蜂。

Alex表示，李先生的做法其實非常危險。一般來說，超過網球大小的蜂窩都不建議自己處理。

據有經驗的Bee Keeper表示，即便是自己清除蜂窩，最好選擇在清晨或天黑後，因為這時黃蜂們昏昏欲睡，大大降低對人攻擊風險。

Bee Keeper表示，戶外飲食區附近的殘渣是吸引黃蜂聚集作窩的主要原因。但薄荷、羅勒、尤加利、丁香、天竺葵、百里香、香茅、月桂葉、檸檬草、肉桂等都是黃蜂和蜜蜂們不喜歡的味道，可以在房前屋後種植此類植物以避免蜂群聚集。

阿蘇薩華人居民家前院的黃蜂窩。（Linda提供）
阿蘇薩華人居民家前院的黃蜂窩。（Linda提供）
養蜂人Alex全副武裝移除黃蜂窩。（Linda提供）
養蜂人Alex全副武裝移除黃蜂窩。（Linda提供）
先用噴霧將蜂群噴暈，再將他們運到養蜂場。（Linda提供）
先用噴霧將蜂群噴暈，再將他們運到養蜂場。（Linda提供）
短短幾天，黃蜂群已建起了不小的蜂巢。（Linda提供）
短短幾天，黃蜂群已建起了不小的蜂巢。（Linda提供）
養蜂人Alex只花20分鐘，即移除了黃蜂窩。（Linda提供）
養蜂人Alex只花20分鐘，即移除了黃蜂窩。（Linda提供）
阿蘇薩一個華人居民家前院的黃蜂窩。（Linda提供）
阿蘇薩一個華人居民家前院的黃蜂窩。（Linda提供）

華人 聖蓋博

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