玫瑰花車主辦地 巴沙迪那玫瑰宮5/2起免費參觀

巴沙迪那玫瑰宮將限時免費開放參觀。(玫瑰錦標組委會）

美國一年一度盛事玫瑰花車遊行的主辦方玫瑰錦標組委會（the Pasadena Tournament of Roses Association）將從5月2日起，向公眾開放免費參觀巴沙迪那玫瑰宮（Tournament House），民眾能夠有機會遊覽這座歷史悠久的建築，在志工的介紹中了解更多關於玫瑰花車遊行和玫瑰碗 比賽的趣事。

玫瑰宮是玫瑰花車遊行和玫瑰碗比賽的中心，從玫瑰皇后和玫瑰公主團的宣布，再到標誌性的元旦慶祝活動，這裡一直都是各類盛事的舉辦地。此外，該場地還舉辦規劃會議、招待會和文化活動，培養社區意識。

錦標賽之家最初由知名口香糖品牌箭牌的創辦人小瑞格里(William Wrigley Jr.)和他的妻子艾達 (Ada) 所有。 1958年艾達去世後，瑞格里家族慷慨地將他們的豪宅捐獻給巴沙迪那市，條件是它成為玫瑰錦標賽的永久舉辦地。

錦標賽場地周圍是寧靜的瑞格里花園，擁有生機勃勃的玫瑰和鬱鬱蔥蔥的綠色植物，遊客在參觀房屋之餘還可以在場地上野餐，享受悠閒時光。

巴沙迪那玫瑰錦標組委會在一份聲明中表示：「準備好發現隱藏的寶藏，享受有關玫瑰花車遊行和錦標賽之家的迷人事實。您將了解這座房子的歷史，並更多地了解玫瑰花車遊行和玫瑰碗比賽的傳統，並親身體驗這個標誌性地標充滿活力的歷史。」

遊覽將由志工解說員帶領，每周四下午2點提供一個半小時到兩個小時的導覽和講解。免費參觀的截止日期為8月29日。

想要前往參觀的遊客需要提前預訂，並且需要在開始時間前10分鐘到達。20 人或以上的團體應致電 626-449-4100 或發送電子郵件至[email protected] 獲取導覽資訊。查詢更多詳情，可以前往https://tournamentofroses.com/house-tours/。