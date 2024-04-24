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洛縣鑽石吧高爾夫球場 重新開放

記者楊青／鑽石吧報導
翻新的洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場新增了社區活動室。（劉栩林提供）
翻新的洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場新增了社區活動室。（劉栩林提供）

洛杉磯鑽石吧高爾夫球場經過30個月的整修和興建，重新向公眾開放。新球場除了翻新了將近一個世紀的老舊設施和路徑，還增建了酒吧和社區活動大廳，未來可望為民眾舉辦活動及婚禮生慶等提供更多選擇。

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲、洛縣公園娛樂部主管Norma E. García-González、鑽石吧市長劉栩林等出席20日的開幕典禮，並為球場啟動開球。García-González表示，此次改造工程的完成將為高爾夫球手創造更好的打球體驗，可玩性和環境皆大為提高。他介紹，為期30個月的工程亮點包括重新設計了18個果嶺和沙坑布局；更新了五個發球檯以適應各級水平的高爾夫球手的練習需求；新增了一個果嶺練習場和球車線道；升級了球場草地的灌溉系統，以改善雨水排放系統。配套基礎設施方面，不僅更新了連接球場的兩座橋樑，還在Grand大道下方添加的新的高爾夫球車隧道，以便球友們進出4至9號洞。而鑽石吧高爾夫球場6801碼的總長度，以及球場標準桿，都保持不變。

鑽石吧高爾夫球場的重建是57/60號公路改造工程的一部分，總耗資2300萬元。該球場也是洛杉磯縣的20個社區公共高爾夫球場之一。翻新後的鑽石吧高爾夫球場將由美國高爾夫公司以長期租賃當時代表洛杉磯縣政府公園和娛樂部管理進行管理和經營。

鑽石吧市長劉栩林表示，鑽石吧高爾夫球場對所有公眾開放，歡迎大家多加使用。球場除了平常的打球時間，還將提供高爾夫課程，老手新手都可來玩。他特別表示，翻新後的球場新建了社區活動室和酒吧，環境寬敞優美；原來老舊的咖啡廳在鑽石吧市府的多次建議下，也做了翻新。

有關鑽石吧高爾夫球場的更多信息，可訪問https://diamondbargc.com/。開球時間： https://diamondbargc.com/golf-tee-times。

洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場經過30個月的整修和興建，在國際地球日（22日）前夕周末...
洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場經過30個月的整修和興建，在國際地球日（22日）前夕周末正式重新向公眾開放。（劉栩林提供）
翻新的洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場新增了酒吧。（劉栩林提供）
翻新的洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場新增了酒吧。（劉栩林提供）
洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場咖啡廳重新翻新。（劉栩林提供）
洛杉磯縣鑽石吧高爾夫球場咖啡廳重新翻新。（劉栩林提供）
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（左二）、鑽石吧市長劉栩林（中）等參加20日的新球場啓用開...
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（左二）、鑽石吧市長劉栩林（中）等參加20日的新球場啓用開幕典禮，並為球場啓動開球。（劉栩林提供）

鑽石吧 洛杉磯 蘇麗絲

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