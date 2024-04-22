專家：減少身材焦慮 少用社交媒體
現代社會，不論國籍和人種，保持身材纖細，擁有完美曲線是多數人的追求。如今在社交媒體等因素的影響下，人們對這種纖瘦美的追求已經達到極致，特別是心智未完全成熟的青少年群體。有專家表示，想要減少身材焦慮，就少用社交媒體。
少數族裔媒體（EMS）舉辦線上講座，邀請專家討論了現代人對美的定義以及對脂肪的恐懼。其中一位嘉賓加拿大東安大略兒童醫院健康生活及肥胖症研究小組高級科學家Gary Goldfield博士，講述了如今社交媒體在全球引起的身材焦慮問題，特別是對青春期孩子的影響。他說，在缺乏管制下，「科技如同新型菸草，像藥物一樣讓人們上癮」。
Gary Goldfield分享的一項研究證實，使用社交媒體的時長與對自身身材的不滿足感呈正相關。在一組實驗中，邀請了220名17至25歲的人，將他們分成對照組和實驗組。對照組中的成員不改變使用社交媒體的習慣，每日使用三小時；實驗組成員則減為每日使用社交媒體1小時。三周後，這兩組成員對自己身體認知有了明顯不同。實驗組的成員對自身體重和外表的自信心均普遍大於對照組成員。
Gary Goldfield博士介紹，如今12歲孩子中有95%有了智能手機，而社交媒體對他們的影響非常大，相比之下，女孩子比男孩子更受到影響。他們在社交媒體上看到的所謂完美身材的模特照片，其實均經過修圖，但這些孩子逐漸將這些形象內在化，成為他們心中美的標準。與自己的身材對比後，他們自尊心下降，一些孩子甚至採用不合理的減肥方式。
心理分析治療師及「脂肪是女性主義問題」（「Fat is a Feminist Issue」）一書作者Susie Orbach博士，講述了女性在近幾十年來對身材和脂肪的觀念變化。她說，如今社會中，對脂肪的恐懼不僅存在於青少年群體中，也存在於年輕女性中。對脂肪的恐懼鑲嵌在她們的無意識中。她說，當代社會的服飾、化妝品產業先讓女性對身材、容貌產生焦慮，然後推銷商品，這是他們的營銷方式。
種族、政治、社會議題評論員，記者Jasmyne Cannick表示，雖然與20至30年前比，如今的社會更加包容，女性中也有不同的身材，身材豐滿的女性對自己更加自信和有安全感，但在社交媒體上對女性的批評還是很多。她說，「在社交媒體發照片，意味著全世界都可以評論你」。例如最近美國歌手Lizzo，就因網友對其身材的羞辱而宣布退出娛樂圈。
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