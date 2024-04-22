專家：減少身材焦慮 少用社交媒體

心理分析治療師，「脂肪是女性主義問題」（「Fat is a Feminist Issue」）一書作者Susie Orbach博士。（視頻截圖）

現代社會，不論國籍和人種，保持身材纖細，擁有完美曲線是多數人的追求。如今在社交媒體等因素的影響下，人們對這種纖瘦美的追求已經達到極致，特別是心智未完全成熟的青少年群體。有專家表示，想要減少身材焦慮，就少用社交媒體。

少數族裔媒體（EMS）舉辦線上講座，邀請專家討論了現代人對美的定義以及對脂肪的恐懼。其中一位嘉賓加拿大 東安大略兒童醫院健康生活及肥胖症研究小組高級科學家Gary Goldfield博士，講述了如今社交媒體在全球引起的身材焦慮問題，特別是對青春期孩子的影響。他說，在缺乏管制下，「科技如同新型菸草，像藥物一樣讓人們上癮」。

Gary Goldfield分享的一項研究證實，使用社交媒體的時長與對自身身材的不滿足感呈正相關。在一組實驗中，邀請了220名17至25歲的人，將他們分成對照組和實驗組。對照組中的成員不改變使用社交媒體的習慣，每日使用三小時；實驗組成員則減為每日使用社交媒體1小時。三周後，這兩組成員對自己身體認知有了明顯不同。實驗組的成員對自身體重和外表的自信心均普遍大於對照組成員。

加拿大東安大略兒童醫院健康生活及肥胖症研究小組高級科學家Gary Goldfield博士。（視頻截圖）

Gary Goldfield博士介紹，如今12歲孩子中有95%有了智能手機，而社交媒體對他們的影響非常大，相比之下，女孩子比男孩子更受到影響。他們在社交媒體上看到的所謂完美身材的模特照片，其實均經過修圖，但這些孩子逐漸將這些形象內在化，成為他們心中美的標準。與自己的身材對比後，他們自尊心下降，一些孩子甚至採用不合理的減肥方式。

心理分析治療師及「脂肪是女性主義問題」（「Fat is a Feminist Issue」）一書作者Susie Orbach博士，講述了女性在近幾十年來對身材和脂肪的觀念變化。她說，如今社會中，對脂肪的恐懼不僅存在於青少年群體中，也存在於年輕女性中。對脂肪的恐懼鑲嵌在她們的無意識中。她說，當代社會的服飾、化妝品產業先讓女性對身材、容貌產生焦慮，然後推銷商品，這是他們的營銷方式。

種族、政治、社會議題評論員，記者Jasmyne Cannick。（視頻截圖）

種族、政治、社會議題評論員，記者Jasmyne Cannick表示，雖然與20至30年前比，如今的社會更加包容，女性中也有不同的身材，身材豐滿的女性對自己更加自信和有安全感，但在社交媒體上對女性的批評還是很多。她說，「在社交媒體發照片，意味著全世界都可以評論你」。例如最近美國歌手Lizzo，就因網友對其身材的羞辱而宣布退出娛樂圈。