台灣小吃達人 洛城分享美食製作秘訣

台灣美食教學達人邱啓宜（左一）現場傳授精品版油炸臭豆腐的秘訣。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 僑教中心與洛杉機台美菁英協會（TAP-LA）13日聯合舉辦「台灣小吃料理研習」體驗分享，邱啟宜等三位美食達人現場分享台灣美食的製作秘訣，教導海外二代僑青製作台灣小吃，上百位僑青不但品嘗到十道現場製作的台灣美食，更領略台灣美食精髓，兩代人共襄盛舉傳承文化。

府城切仔擔擔麵、西門町賽門甜不辣、酥炸臭豆腐、花生豆花、台中香菇肉羹、繼光香香鹽酥鷄、埔里檸檬愛玉、淡水阿婆鐵蛋、芝麻大餅、蝦煎等十道台灣小吃，120分鐘的製作、烹飪和品嘗，讓現場每一分鐘都歡聲笑語，齒頰留香。

洛僑中心陳敏永主任表示，美食和文化是台灣最好的旅遊名片。他特別感謝當天擔任主講的三位美食達人，將他們專程回台灣學習的美食製作經驗，無私分享給海外僑青。

美食達人邱啓發宜表示，台灣夜市美食的精華，是用最接地氣的食材，做出最美味的食品。CNN評出的2023年台灣小吃冠軍是滷肉飯。啟發宜當天分享滷肉製作秘訣時表示，他通常使用夾心肉或五花肉，一次攪碎。豬肉常常會有異味，所以要通過烹炒的方式將水分炒乾。第二個動作是加洋蔥，洋蔥有嫩肉效果，而且香氣撲鼻。隨後加入油蔥酥和冰糖，最後大火並加入醬油，嗆出整鍋肉的香味。最後加如五香粉和白胡椒粉起鍋。他表示，肉燥醬完成後還可加入豆瓣醬加味，不管是配擔擔麵，炸醬麵，還是蓋澆飯，都很棒。

經濟實惠的台灣茶，是茶葉夜市最受歡迎的美食之一。邱啓宜當天用20個茶包，加上醬油，糖和八角、香葉，煮出130個美味茶葉蛋，體現了台灣美食不貴但好吃的精髓。

臭豆腐是有人鼓掌有人搖頭的台灣美食。邱啓宜表示，這道小吃的訣竅是要炸二次。先用80度油溫炸3分鐘，再用100度大火炸30秒到1分鐘，大塊的臭豆腐兩刀剪開，然後加上大蒜、醬油和糖調製的調料，佐以酸甜解膩的泡菜。

多次在洛城台灣美食大賽中獲獎的田培英，當天分享她最拿手的四道台灣美食，香菇肉羹，鹽酥鷄，阿婆鐵蛋，檸檬愛玉，每一道都讓來賓大 快朵頤。 台灣美食教學達人田培英現場傳授製作阿婆鐵蛋和鹽酥鷄。（記者楊青/攝影） 美食達人製作的鹽酥鷄。（記者楊青/攝影） 美食達人製作的台灣茶葉蛋。（記者楊青/攝影）