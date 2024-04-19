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健康活力好媽媽／黃謝寶仲 中醫濟世持家

記者王若然／洛杉磯報導
好媽媽黃謝寶仲。（黃謝寶仲提供）
好媽媽黃謝寶仲。（黃謝寶仲提供）

86歲的黃謝寶仲與84歲的老伴黃惠聰幸福地生活在南加州，他倆育有兩女一男，如今兒孫滿堂。在享有安逸生活之前，黃謝寶仲與其他新移民一樣為生活打拚，有不少起伏有趣的故事。

黃氏夫婦的大女兒曾經營保險公司，二女兒曾在幼兒園執教，小兒子當律師。三個兒女早已成家立業，又為他們添加了六個孫子女，從6歲到28歲。談起孫子孫女，黃謝寶仲笑不攏嘴，稱「跟他們最親。」如今兒子在外州工作，兩個女兒在南加州，相距不遠，往來密切。當被問及養育三個孩子是否辛苦，黃謝寶仲表示三個孩子都很乖，一點也不累。為他們學習中文，她在孩子小時候經常趁著學校放假，將他們送往中國大陸和台灣學習中文，如今三個孩子中文都很好。

黃謝寶仲的祖父曾來到美國修太平洋鐵路，父親後來移居美國，不過黃謝寶仲是在中國大陸長大的。她年輕時學習針灸和中藥。上世紀60年代，她前往香港找工作，當地中醫館的針灸業務並不多。當時街上只有一家店寫著「針灸」，她就應聘在那裡上班了。猶如天註定，後來，她成了這家店老闆的兒媳婦。

黃謝寶仲與黃惠聰結婚後，先是到英國住了幾年，兩個女兒先後出生。後來因黃謝寶仲的家人在美國，兩人又移民美國，小兒子出生了。

初來乍到，為了在美國立住腳，有穩定的收入來源，黃惠聰開始做起了外賣餐廳和超市的生意。而黃謝寶仲則想繼續憑藉中醫和針灸特長賺錢養家。但那個年代針灸和中醫在美國還沒有得到認可，但黃謝寶仲並沒放棄，她集結了中醫同行們，說服了時任加州州長布朗（Jerry Brown）將中醫合法化，於是黃謝寶仲重新讀書，拿到了行醫執照。

黃謝寶仲如今身體很健康，但她年輕時曾突發疾病，險些喪命。當時她30多歲，有一天她下腹疼痛，因自己有醫學知識，知道是盲腸出了問題。當時的她正忙於店鋪裝修，並沒有將此事放在心上，通過針灸方式自行止痛，將就了幾天。然後她去醫院檢查，竟發現盲腸內有毒素，腸子甚至都被穿透了，再晚幾天治療，後果不堪設想。黃謝寶仲說，自此，她堅決反對過分使用止痛藥或其他止痛治療，因為疼痛是身體發出的警告，若不痛，很容易將大病掩蓋，耽誤治療。

退休後，黃謝寶仲的一大愛好就是打太極和練氣功。她說，自己很喜歡打太極，曾經回大陸學習。一位高人將氣功和太極一併教給她，只有一個條件，那就是要她學成後傳授給更多人。黃謝寶仲回美後，在蒙特利公園市的公園裡經常打太極，周圍也聚集了很多跟練的人，如今她已經有了29年的太極拳齡了。

世界日報母親節感恩餐會今年以「建康活力好媽媽」主題為號召，表揚活動將於５月４日（周六）中午在羅斯密市海珍餐廳舉行，活動詳情查詢323-268-4982分機100。

黃謝寶仲一家。（黃謝寶仲提供）
黃謝寶仲一家。（黃謝寶仲提供）

加州 南加 移民

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