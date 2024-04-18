亞凱迪亞4華生組隊 晉級休士頓國際機器人大賽

亞凱迪亞學區中學生機器人隊在南加州賽區競賽中。（AUSD提供）

亞凱迪亞 聯合學區（Arcadia USD）的四名華裔中學生組成的「密碼破解者」（Code Breakers）機器人競賽隊，近期贏得南加州 第一樂高聯盟 (FIRST LEGO League，FLL) 錦標賽聯合冠軍，晉級4 月 16 日至 20 日在休士頓舉行的 2024年 FLL 世界錦標賽，將與來自全國和全球的頂尖學生代表隊競技。

「密碼破解者」是南加 州僅有的兩支有資格參加休士頓世界錦標賽的中學生機器人競賽隊之一，該隊由亞凱迪亞聯合學區的Dana 中學 7 年級學生Brandon Liu和 Foothills 中學 8 年級學生 Ethan Chen、Aidan Tan 和Ocean Xu 組成，比賽旨在激發少年解決現實世界和科學技術的挑戰。

本屆賽季的主題是「傑作（MASTERPIECE）」，挑戰學生「想像和創新創造和傳播藝術的新方式」。

「密碼破解者」團隊主要編碼員的Ethan Chen同學說，「我們建造樂高機器人參與競爭，並獲得盡可能多的分數。除了機器人技術之外，FLL 還有更多意義。」

團隊負責諮詢和外展服務的Brandon Liu同學說，「我們的創新計畫想幫助自閉症社區（autistic community），製造了智慧聲音（Smart Sounds）耳機，具有自動適應降低噪音的功能，可以根據心率調整音量。」

該項創意受到了Aidan Tan同學的童年和成長過程的啟發，「他的兩個最好的朋友患有自閉症」。該團隊先前曾與自閉症患者進行一對一配對，參與各種 STEM（科技工程數學） 活動，例如製作簡單的木製彈射器。劉同學講述了他在其中一項活動中與一位三年級學生配對教學的經歷。「當我們發射彈射器時，他非常興奮，同時也鼓勵了我。」

該原型由Aidan Tan同學創建，目前正在進行升級第二代。智慧聲音耳機配有擴大機、兩個麥克風和揚聲器插孔以及心率偵測器。Tan 解釋，兩個麥克風捕捉聲音，透過內部揚聲器播放聲音。

負責研究和統計的Xu同學表示，除了參加競賽外，他們更希望將耳機「植入到現實世界中」。對於日常噪音敏感的自閉症患者來說，智慧聲音可能是革命性的。