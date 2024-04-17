族裔類別從5個新增2個 白人勢減少

美國人口普查局增加族裔分類，南加州的「白人」預期將減少。（人口普查局臉書）

橙縣紀事報報導，美國人口普查 局（U.S. Census Bureau）所屬的美國管理和預算辦公室（The Office of Management and Budget）3月宣布，將在27年來首次對美國人如何識別種族和民族身分進行一些根本性改變。

整體來說，2030年人口普查（及相關調查）將從原本五個種族類別增加至七個：白人、黑人或非裔、西裔或拉丁裔、亞裔、美國印地安人或阿拉斯加原住民、中東人或北非、及夏威夷原住民或太平洋島民。

美國人口普查局所屬的美國管理和預算辦公室，將在27年來首次對美國人如何識別種族和民族身分進行一些根本性改變。（人口普查局臉書）

近幾十年來，「種族」問題經常令一些拉丁裔感到煩惱，僅管他們來自不同地方，但卻合併成單一的「拉丁裔」。新分類方式意味著自認為拉丁裔或西裔者可有更切合他們的選項，來自中東和北非國家的美國公民也能分類，而此前這些人通稱為「白人」。不認為自己是白人，來自伊朗的薩薩尼（Neda Sasani）說，新的種族勾選方式「可讓政府弄清楚什麼是真實的。」

從某種意義上來說，新分類方式對南加州 人口統計影響可能比全美其他地方大。僅管來自中東和北非的本地移民人數不多，但移民政策研究所數據顯示，洛杉磯是全美移民最多的縣，鄰近其他縣則名列全美前15名。

2020年人口普查中，住在洛縣、橙縣、河濱和聖伯納汀諾縣約320萬「白人」，在2030年的人口普查中將細分不同種族，因此南加 州人口官方統計很快會有變化，白人人口恐比如今少得多，從政治版圖到聯邦支出、廣告活動使用的語言資訊等方面可能受到影響。

部分人口統計學家指出，新的種族類別會反映當時社會和政治現實。1790年美國進行首次人口普查以來，種族相關問題一直進行調整。當時統計的重點是「自由男性白人」。19世紀，「黑血統」（black blood）概念是識別不同種族的核心。1930年代，「墨西哥人」被列為其中一個種族。更重要的是，決定誰屬於哪個種族範圍，通常是由人口普查調查工作人員決定，他們走訪家庭進行普查，從受調者種族描述判斷其屬於哪個族裔。至1960年代，通訊人口普查表格普遍化後，美國人才允許自行判別族裔。

一些人認為，新的種族類別將替部分族裔提供發言權。如丕優研究中心（Pew Research）發現，約660萬美國成年人被歸類為非裔拉丁裔（Afro-Latino），許多人會在下次人口普查時，將自己列為非裔或拉丁裔。

然也有部分人口統計學家認為，新的種族類別實際上並不會改變任何事。若南加州在2030年人口普查中失去100萬白人，主要原因也是因這些人不認為自己是白人，若新的統計數字不同，也是強調了一個長期存在的現實，而非創新的事實。