天普「警民咖啡日」 拉近社區距離 共同維護治安

天普市議員陳祥寧（左二），與參與的警員及星巴克地區總監Ben Long (左三）一同合影。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣警局天普 分局4月16日（周二）攜手知名連鎖咖啡 品牌星巴克 （Starbucks），在該店內舉辦一年一度的「警民咖啡日」（Coffee with a Cop Day）活動。活動透過輕鬆愉悅的對話交流，拉近警民距離，增強社區凝聚力與和諧氛圍，共同維護地方治安。

星巴克店內外佈滿活動文宣，吸引眾多市民和路人駐足。警員們也熱情地招呼和招待參加活動的民眾，並提供免費的熱咖啡及甜甜圈。許多家長帶著孩子，年輕人三五成群，與警員們親切交談，氣氛融洽。藉由面對面的互動，民眾也得以直接向警方表達他們對社區治安的關切。

過去曾擔任該市義警的天普市議員陳祥寧（Ed Chen）表示，此類活動有助於增進市民對執法部門的了解，體認警方面臨的挑戰與需求。天普市也在加州的城市安全排行榜上名列前茅，這歸功於警察的辛勤工作。然而，在洛杉磯地區，警察和檢察官面臨著司法體系的諸多挑戰。市政府希望藉由「警民咖啡日」活動，讓警員感受到社區的愛護與支持，進一步鼓舞士氣。

天普市舉辦警民咖啡日活動，透過輕鬆對話拉近距離，增進警民關係，共創和諧安全社區。（記者張庭瑜／攝影）

談到活動合作對象的選擇，陳祥寧解釋道，天普市商會扮演著重要的角色。這次與星巴克（Starbucks）合作，不僅因為其提供了寬敞的場地和餐飲服務，也因為星巴克地區總監是商會的一員。藉由商會的網絡，市政府得以與各個企業建立良好的合作關係。

天普市目前有多位精通國語、閩南語及廣東話的員警，華人居民報案時，不會因為語言隔閡無法了解最新資訊。與會警官也強調，局內有許多會講華語的志工，皆可以提供翻譯服務，民眾可以把想法和建議直接與警方溝通。

陳祥寧表示，市民的反應非常熱烈，活動現場氣氛融洽。透過面對面的互動，警民關係得到進一步的改善。他強調，市政府未來也將持續舉辦類似的活動，以鞏固警民之間的信任與合作，共同維護社區的安全與和諧。