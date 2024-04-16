企業家、畫家賴靜緣 打造奧斯卡禮品

華裔企業家、畫家賴靜緣博士。（受訪者提供）

華人對美國主流社會和文化的影響力，早已不容小覷。華裔企業家、畫家賴靜緣（Ginger Lai）就是其中的代表之一。她16歲時來到美國攻讀心理學專業，再從心理學轉型為一名女企業家，之後又重拾畫筆，在藝術和繪畫領域開拓一片天地。她創立的護膚品牌產品，更是多年被奧斯卡、「艾美獎 」（Emmy Awards）、葛萊美 獎指定為官方禮品。

Gingi為奧斯卡打造的禮品盒。（受訪者提供）

賴靜緣來自台灣，她自小就學習畫畫，16歲時就舉辦畫展，在家人影響下，她選擇來美國攻讀心理學，並獲得臨床心理學博士學位。賴靜緣說，她的專攻方向，是精神分裂症和躁鬱症，她曾在特殊的療養院工作，這些經歷對她之後的繪畫生涯和創作風格，產生很大的影響。

Gingi連續四年成為奧斯卡等主流大獎的官方指定禮品。（受訪者提供）

與此同時，賴靜緣還攻讀市場管理學博士學位，從2000年開始，她選擇棄醫從商，創立有機護膚品牌Gingi，Gingi是一個集化妝和保養於一身的高端品牌。同時，賴靜緣將藝術靈感和對美的追求，融入到Gingi產品設計中，使其產品更加具有藝術品味和獨特魅力。

賴靜緣對高品質的追求，獲得奧斯卡獎 的親睞，這個由亞裔創立的美妝護膚品牌，連續四年成為奧斯卡獎、艾美獎、葛萊美獎指定的官方禮品。賴靜緣說，禮盒專門頒發給獲獎的演員和歌手，Gingi產品也因此被多位大牌明星青睞，其保養品和護膚品，出口至全球35個國家，受到多國人士喜愛。

在商業領域，賴靜緣榮獲多項殊榮，包括美國「女企業家雜誌」頒發的年度女企業家獎以及Vivid雜誌頒發的美國十大華裔商業成就獎。而成功的商業經歷，並未讓她忘記初心，在17年的品牌創業生涯後，她拾起畫筆，在新的領域繼續探索與創作。