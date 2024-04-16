我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

企業家、畫家賴靜緣 打造奧斯卡禮品

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華裔企業家、畫家賴靜緣博士。（受訪者提供）
華裔企業家、畫家賴靜緣博士。（受訪者提供）

華人對美國主流社會和文化的影響力，早已不容小覷。華裔企業家、畫家賴靜緣（Ginger Lai）就是其中的代表之一。她16歲時來到美國攻讀心理學專業，再從心理學轉型為一名女企業家，之後又重拾畫筆，在藝術和繪畫領域開拓一片天地。她創立的護膚品牌產品，更是多年被奧斯卡、「艾美獎」（Emmy Awards）、葛萊美獎指定為官方禮品。

Gingi為奧斯卡打造的禮品盒。（受訪者提供）
Gingi為奧斯卡打造的禮品盒。（受訪者提供）

賴靜緣來自台灣，她自小就學習畫畫，16歲時就舉辦畫展，在家人影響下，她選擇來美國攻讀心理學，並獲得臨床心理學博士學位。賴靜緣說，她的專攻方向，是精神分裂症和躁鬱症，她曾在特殊的療養院工作，這些經歷對她之後的繪畫生涯和創作風格，產生很大的影響。

Gingi連續四年成為奧斯卡等主流大獎的官方指定禮品。（受訪者提供）
Gingi連續四年成為奧斯卡等主流大獎的官方指定禮品。（受訪者提供）

與此同時，賴靜緣還攻讀市場管理學博士學位，從2000年開始，她選擇棄醫從商，創立有機護膚品牌Gingi，Gingi是一個集化妝和保養於一身的高端品牌。同時，賴靜緣將藝術靈感和對美的追求，融入到Gingi產品設計中，使其產品更加具有藝術品味和獨特魅力。

賴靜緣對高品質的追求，獲得奧斯卡獎的親睞，這個由亞裔創立的美妝護膚品牌，連續四年成為奧斯卡獎、艾美獎、葛萊美獎指定的官方禮品。賴靜緣說，禮盒專門頒發給獲獎的演員和歌手，Gingi產品也因此被多位大牌明星青睞，其保養品和護膚品，出口至全球35個國家，受到多國人士喜愛。

在商業領域，賴靜緣榮獲多項殊榮，包括美國「女企業家雜誌」頒發的年度女企業家獎以及Vivid雜誌頒發的美國十大華裔商業成就獎。而成功的商業經歷，並未讓她忘記初心，在17年的品牌創業生涯後，她拾起畫筆，在新的領域繼續探索與創作。

奧斯卡獎 艾美獎 葛萊美

上一則

加州財務長辦公室配合聯調局一起調查

下一則

加州死於新冠4年變化大 7成逾75歲、白人多於西裔

延伸閱讀

奧斯卡激出心結？新科影帝席尼墨菲成標靶

奧斯卡激出心結？新科影帝席尼墨菲成標靶
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
「斷背山」未獲最佳影片 李安：當時奧斯卡對同性戀故事存偏見

「斷背山」未獲最佳影片 李安：當時奧斯卡對同性戀故事存偏見
李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕
非裔斬獲奧斯卡最佳男配角第1人 高塞特87歲辭世

非裔斬獲奧斯卡最佳男配角第1人 高塞特87歲辭世
憑「奧本海默」奪奧斯卡最佳導演 諾蘭將獲封英爵位

憑「奧本海默」奪奧斯卡最佳導演 諾蘭將獲封英爵位

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家