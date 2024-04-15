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若當選檢察長 霍克曼絕不縱犯

記者劉子為/蒙特利公園市報導
近日，霍克曼得到了兩位LADA的資深檢察官Maria Ramirez和John McKinney公開支持。（受訪者提供）
近日，霍克曼得到了兩位LADA的資深檢察官Maria Ramirez和John McKinney公開支持。（受訪者提供）

洛杉磯縣檢察長3月初選出線的霍克曼（Nathan Hochman），4月11日拜訪世界日報洛杉磯社長于趾琴分享其競選宣言和政見，他表示有信心帶領洛杉磯縣檢察長辦公室（LADA）提升公共安全，維護社會的公平與秩序。霍克曼將於11月對決現任檢察長賈斯康（George Gascón）。

霍克曼作為獨立候選人，有長達34年的起訴和辯護經驗，參與過包括黑幫、洗錢等各種案件，擔任過聯邦檢察官、助理總檢察長、洛杉磯市道德委員會主席等重要職位，也有豐富的律師管理經驗。他的核心政見是重塑洛縣的公共安全，與750名優質檢察官、上萬名執法人員合作尋求正義。他認為，在起訴過程中，最重要的是關注事實和遵守法律，而不是玩弄政治，因為罪犯並不在乎受害者的政治身分。

對於量刑的看法，霍克曼表示，既不支持嚴刑也不支持賈斯康現行的寬鬆政策，他認為具體案例具體分析，關注犯罪對受害者和公共安全的影響。舉例而言，如果是非暴力犯罪的初犯且沒有造成巨大損失，沒必要嚴刑懲處，而是讓其賠償損失、義務勞動等；但如果是再犯且情節嚴重，就應該受到較重的懲罰，如此才能讓人敬畏法律，而不會以身試法。他認為，更重要的是思考如何防止犯罪的發生。

儘管加州的政治環境是民主黨主據主導地位，但霍克曼並不認為他的無黨派背景會處於劣勢，他的競選籌款有50%來自民主黨支持者，這代表許多民主黨人認同他的政見和理念。就在近日，霍克曼得到了LADA兩位資深檢察官Maria Ramirez和John McKinney的公開支持，這兩位都是民主黨人士。霍克曼認為，作為檢察長，最重要的是公平與法治，過於沉湎政治遊戲容易本末倒置。

至於亞裔群體關注的仇恨犯罪問題，霍克曼表示會增強對仇恨犯罪的懲罰。他長期為猶太人社區服務，對仇恨犯罪的根源和起訴程序都有瞭解。此外，他希望能和更多的種族、社區都建立連結，了解人們的憂慮與建議，才能更好的建立信任，並打造更好的LADA。

霍克曼表示，假如他能當選，上任第一天就廢除賈斯康的多項庇護犯罪的相關政策，確保受害者及家屬得到公正的對待。同時，他希望能帶領LADA在犯罪發生前、起訴進行時、起訴完畢後三個階段全方位提升公共安全。霍克曼指出，為減少犯罪發生，普法教育非常重要，要讓青少年理解司法系統及違法行為的後果；在起訴過程中，要確保罪犯為其行為負責，受害者不被忽略；在起訴完畢後，要設法避免罪犯重新犯罪，比如提供職業培訓，讓他們出獄後不會重操舊業。

在參觀世界日報過程中，霍克曼手腕還帶了三串具備中華色彩的吉祥手鍊，他笑言是三個孩子分別給他的禮物。他透露到，他的三個孩子都不約而同地學過中文，女兒還即將前往北京生活一段時間。

洛杉磯檢察長候選人霍克曼(左)與世界日報洛杉磯社社長于趾琴分享競選宣言和政見。（...
洛杉磯檢察長候選人霍克曼(左)與世界日報洛杉磯社社長于趾琴分享競選宣言和政見。（記者劉子為/攝影）

民主黨 洛杉磯 仇恨犯罪

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