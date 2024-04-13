我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

南加輔仁大學校友年會4/28登場 數百人共襄盛舉

記者楊青/洛杉磯報導
南加州輔仁大學校友會宣布，將在4月28日舉辦第47屆2024年年會。（記者楊青/攝影）
南加州輔仁大學校友會宣布，將在4月28日舉辦第47屆2024年年會。（記者楊青/攝影）

南加州輔仁大學校友會宣布，將在4月28日舉辦第47屆年會，新老校友及友好僑團代表預期數百人共襄盛舉，年會內容精彩，豐富抽獎將包括國際往返機票、數千元禮品和現金，盛況可期。

卸任會長李建德表示，2024年年會是南加輔仁大學校友會因疫情等原因睽違六年再次舉辦，十分令人期待。相關準備工作，正在有條不紊進行中。

校友會2023年監事長陳玲華表示，輔仁大學校友會是南加州大專校友會重要創始校友會之一，人才輩出。她特別提到多次擔任會長的徐菡美，帶領團隊不遺餘力，歷任會長也竭盡全力承前啟後。

洛杉磯僑教中心主任陳敏永應邀參加發布記者會。陳敏永表示，他雖然不是輔仁校友，但女兒正在輔仁上學，因此對輔仁大學情有獨鍾。陳敏永說，社團能走過47個年頭，非常不易。他預祝校友會年會圓滿成功，會務蒸蒸日上。

2024年接任會長唐冠軍代表校友會歡迎新老校友和家屬，以及對輔仁大學有興趣、有感情的民眾共襄盛舉。他表示，年會將是以文會友的大好機會。他說，接下輔仁校友會重擔，將身體力行，承前啟後發揚光大。他同時對輔仁大學歷届校長，以及南加校友會的歷任會長表達感激。

輔仁大學校友會此次年會內容和獎品皆豐，包括現場樂隊伴奏、大鼓助陣，還有洛杉磯至台北往返機票，總值3000多元的保健品抽獎以及現金獎等。

南加 加州 洛杉磯

上一則

台美商會做公益 友誼籃球賽5月對決

下一則

洛市威尼斯海邊2女遭偷襲重傷 男嫌落網

延伸閱讀

南加清華大學校友會舉辦113周年校慶 大家庭交流聯誼

南加清華大學校友會舉辦113周年校慶 大家庭交流聯誼
南加州台灣生技協會舉辦活動 促進台美生技交流

南加州台灣生技協會舉辦活動 促進台美生技交流
中山醫南加校友會 春茗活動溫情舉辦

中山醫南加校友會 春茗活動溫情舉辦
南加銘傳大學校友會年會 200嘉賓祝賀

南加銘傳大學校友會年會 200嘉賓祝賀
南加銘傳校友會年會 200嘉賓祝賀

南加銘傳校友會年會 200嘉賓祝賀
中山女中校友會交接 李屏鏡掌舵

中山女中校友會交接 李屏鏡掌舵

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚