南加輔仁大學校友年會4/28登場 數百人共襄盛舉

南加州輔仁大學校友會宣布，將在4月28日舉辦第47屆2024年年會。（記者楊青/攝影）

南加 州輔仁大學校友會宣布，將在4月28日舉辦第47屆年會，新老校友及友好僑團代表預期數百人共襄盛舉，年會內容精彩，豐富抽獎將包括國際往返機票、數千元禮品和現金，盛況可期。

卸任會長李建德表示，2024年年會是南加輔仁大學校友會因疫情等原因睽違六年再次舉辦，十分令人期待。相關準備工作，正在有條不紊進行中。

校友會2023年監事長陳玲華表示，輔仁大學校友會是南加州 大專校友會重要創始校友會之一，人才輩出。她特別提到多次擔任會長的徐菡美，帶領團隊不遺餘力，歷任會長也竭盡全力承前啟後。

洛杉磯 僑教中心主任陳敏永應邀參加發布記者會。陳敏永表示，他雖然不是輔仁校友，但女兒正在輔仁上學，因此對輔仁大學情有獨鍾。陳敏永說，社團能走過47個年頭，非常不易。他預祝校友會年會圓滿成功，會務蒸蒸日上。

2024年接任會長唐冠軍代表校友會歡迎新老校友和家屬，以及對輔仁大學有興趣、有感情的民眾共襄盛舉。他表示，年會將是以文會友的大好機會。他說，接下輔仁校友會重擔，將身體力行，承前啟後發揚光大。他同時對輔仁大學歷届校長，以及南加校友會的歷任會長表達感激。

輔仁大學校友會此次年會內容和獎品皆豐，包括現場樂隊伴奏、大鼓助陣，還有洛杉磯至台北往返機票，總值3000多元的保健品抽獎以及現金獎等。