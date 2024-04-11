「活在加州的罰款」 每年生活費比全美多2.6萬

加州人的生活費用卻比全美平均貴上2萬6478元，形同是「活在加州的罰款」。（Unsplash網）

財經網站Benzinga報導，雖然「加州 夢」（California Dream）仍是加州政府的追求目標，但事實上，加州人的生活費用卻比全美平均貴上2萬6478元，形同是「活在加州的罰款」（Cost-of-living Penalty）。

生活費之高，連協助遊民 的The Center in Hollywood，其主任Nathan Sheets都因為負擔不起生活開銷，而決定搬家到生活費低的印第安那州。他告訴洛杉磯時報，他已經是第三次被房東趕了，「如果連我們都負擔不起加州的生活開銷，又怎麼可能幫助無家可歸者？」

獨立研究機構Transparency Foundation近期發布的研究報告指出，每年家戶收入為13萬元的加州人，生活費就要比全美平均貴上2萬6478元。而家戶年收13萬元在加州只能算中等收入，收入更低的人不只要擔心高額開銷，更要擔心還能不能在加州生活。

Benzinga指出，加州萬物都貴的現象近日又再惡化。每加侖油錢5.32元，全美平均才3.59元；水電瓦斯費漲，由2023年的每月254元增加至292元。無怪乎加州的遷出人數已經連續四年高居全美第一。

細究南加 州生活成本，外食支出到今年三月為止的過去12個月已增加6.5%，住房成本上漲5.1%，醫療花費成本增 4.1%，電費2.5%，休閒娛樂2.3%，日常用品1.4%，汽油也是1.4%。只有花在汽車上的支出（不論是新車或舊車）減少2.9%。