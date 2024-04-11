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洛時精選╱千禧世代養出阿法世代 人人說怪

洛時記者／Sonja Sharp，編譯／胡立宗

1997年至2012年出生的Z世代怕他們，1946年至1964年出生的嬰兒潮世代希望他們越多越好，1981年至1996年出生的千禧世代還會生出更多的他們，這就是2013年至2024年以後的阿法世代（Generation Alpha）。

 阿法世代已然超過20億人，占全球人口四分之一強，光是加州就有600萬個阿法人。儘管許多阿法小孩連小學都還沒畢業，五分之一還在穿尿布，但其他年齡層已然紛紛在YouTubeTikTok上以「洪水猛獸」（feral）、「粗魯不文」（illiterate）、「豈有後乎」（doomed），形容大批大批出現的阿法小孩。

不管是要怪千禧世代的家教不良，還是各大科技巨頭帶壞小孩，但是帶領發言風潮的網紅們都同意，阿法世代確實是後生可畏。Z世代網紅Rivata Dutta（Riv）說，「每個網友都很怕阿法小鬼」，僅管她自己在TikTok上非常受阿法世代歡迎，「但是他們就像，我的天啊，他們怎能這麼怪？」

 阿法世代的行為舉止也開始引發反思。阿法人，死黏著iPad？也是阿法人。成群結隊衝往美妝連鎖店Sephora（絲芙蘭）買皮膚保養品，而且把視黃醇死命往臉上塗的小鬼頭？據說也是阿法仔。

這種行為模式從何而來，沒人可以確定，因為最新一批阿法人還沒出生。千禧世代該為怪小孩負責嗎？不可否認的是，多數的阿法世代都是他們的小孩，而千禧世代又聞名於破壞建制、打亂房市、蔑視婚姻。許多網路評論都認為，千禧世代正在摧毀子女們的童年。

2001年出生的TikToker Alanna Dinh曾經在11月的熱門影片中說，「我就得問問千禧世代了，為何你們的小孩會那麼惡質，更誇張的是 ，你們還覺得很有趣？」

「米色悲傷」造就怪咖? 

阿法世代的怪，要從「米色悲傷」（sad beige）開始說起。2017年，也就是阿法世代問世的中期，米色美學成為主流，一切都要比淡還更淡。就連童嬰用品大廠Fisher-Price（費雪）都得清淡產品的顏色，以符合低調、無性的需求。然而，平淡色彩反倒阻礙小孩的腦部發育。

 iPad小鬼也是一樣，因為阿法世代離不開YouTube。39歲的Chris Chin說，是不該讓小孩看那麼多影片，但他自己黏在手機上的程度也差不多。他8歲的小孩Kaven已經是50萬阿法小孩追捧的YouTube紅人了，因此Chris Chin說，「只要他的成績不落後，我就讓他自己選，他的選擇也多半是黏回去iPad」。

阿法世代還有其他面向，例如搶購成人化妝品裝大人，就像「Sephora瘋」一樣。最後，對於阿法世代，YouTube就像他們的Wikipedia，不管什麼問題都找得到答案。網紅Rivata Dutta也說，「當我和現在的小孩一起，他們不管啥事都很懂，因為只要動動手指就能得到資訊」。

知識就是力量也改變了阿法小孩與千禧父母的互動：決定買什麼的是小孩，決定去哪度假的是小孩，決定看什麼節目的也是小孩。有人樂觀地認為，阿法世代將是最聰明的一代；但也有人認為，阿法世代將是最糟的一代，指標就是讀寫能力不好。

加州的小孩上一年級後很快就能識字讀寫，但在新冠疫情的影響之下，目前大概只有43%的小學生能跟上進度。以洛杉磯聯合學區的四年級生來說，幼兒園的一半時間與一年級的全部時間都是靠Chromebook學習，當他們在2021年8月回到學校升二年級時，正式的發音教學已經快上完了。

California Reading and Literature Project的負責人Shervaughnna Anderson-Byrd說，這也就是為何他們三年級學測的成績會那麼糟，但是一部分原因也是高年級教師不會教發音，也不懂補救辦法，「很多老師抱怨，14歲的少年了連書都不會讀」，但是問題是大人造成的，背負罵名的卻是小孩。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Sonja Sharp。原文連結：

Millennials gave birth to 'Generation Alpha.' Are these kids already doomed?

https://www.latimes.com/california/story/2024-03-22/generation-alpha-millennial-children）

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