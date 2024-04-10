我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

洛城連環命案一家3死 疑殺夫棄子後撞樹身亡

洛杉磯訊
母親開車撞樹當場喪命。（KTLA5）
母親開車撞樹當場喪命。（KTLA5）

洛杉磯地區一起可怕的連環兇殺案正在調查中，6個月大的嬰兒在高速公路上被發現沒有生命氣息，旁邊還有一名受傷女童；同一天，兩個孩子的父親在家中被刺傷重身亡；母親在另外一個城市開車撞樹當場喪命；警方判斷，三起命案相互關聯。

根據KTLA5等多家媒體的報道，南加地區4月8日（周一）發生的系列命案，造成一名男子、女子、嬰兒死亡、另一名兒童被送往醫院搶救。同一天發生的3起案件，涉及3個完全不同的現場，警方初步推斷，四名涉案人來自同一個家庭。

第一起案件發生在8日凌晨4時30分左右，案發地址位於405號高速公路北行Howard Hughes Parkway出口附近，加州公路巡警局（CHP）在現場發現兩名女孩。一個五至六個月大的嬰兒躺在車道上，一名七歲至九歲的女孩則在路肩上，女嬰當場死亡，女孩輕傷被送往醫院。巡警局官員表示，不清楚兩名未成年孩子如何進入高速公路，事故發生時附近曾出現一輛黑色轎車。

第二起案件緊隨其後，麗浪多灘（Redondo Beach）凌晨5時左右發生一起致命車禍。根據報導，一名女子在太平洋海岸公路靠近Vincent Street交叉口附近行駛時，撞上一棵大樹，當場死亡。當局稱，這名女子與嬰兒死亡案件有關。

第三起案件發生在伍德蘭山（Woodlands Hills）一幢高檔公寓大樓，也是在同一天8日早上7時30分左右，鄰居在Variel Ave 6203號蒙特西托公寓(Montecito Apartments) 家門口發現血腥場景，一具被刺死的男子屍體躺在血泊中。鄰居隨即報警。警方抵達時發現這名30多歲男子已死亡。

當局目前初步調查證實，8日發生的3起命案互相關聯。報導指出，案發當天母親曾帶著兩個孩子，開著一輛黑色保時捷車，逃離伍德蘭山公寓，並衝破車庫大門。

伍德蘭山公寓的鄰居表示，他們有時會聽到這對夫妻打架，但沒想到會發生這樣的悲劇。鄰居指出，女主人30多歲，一家四口包括兩個女兒都住在公寓大樓。

CBS報道稱，撞樹身亡的女司機可能就是幾起命案的嫌疑人，她在高速公路上丟棄了兩個孩子，並涉嫌在家中刺死丈夫。FOX報道指出，警方正試圖確定孩子們是從車上掉下來，還是被推出去。

父親在家中被刺傷，躺在血泊中身亡。（KTLA5）
父親在家中被刺傷，躺在血泊中身亡。（KTLA5）
不到6個月的嬰兒，在高速公路上被發現沒有生命氣息。（KTLA5）
不到6個月的嬰兒，在高速公路上被發現沒有生命氣息。（KTLA5）

加州 南加 洛杉磯

上一則

非法扣留租屋押金 南加房東公司遭令歸還

下一則

加州近百萬兒童 失白卡資格

延伸閱讀

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡
洛城羽球邀請賽圓滿落幕 近百好手較勁

洛城羽球邀請賽圓滿落幕 近百好手較勁
柏克萊高速公路發生槍擊 1人受傷

柏克萊高速公路發生槍擊 1人受傷
Portola命案 1死者曾是911接線員

Portola命案 1死者曾是911接線員
曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者
43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

43歲女涉攻擊71歲華裔婆婆 或涉另一命案

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

2024-04-03 18:06
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）

99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

2024-04-06 02:20

JOE BIDEN and KAMALA HARRIS

2024-03-17 20:17

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡