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南加紫藤花盛開 賞期短宜把握

記者邵敏／洛杉磯報導
一串串吊掛著的紫藤花隨風搖曳。（記者邵敏／攝影）
一串串吊掛著的紫藤花隨風搖曳。（記者邵敏／攝影）

正值春暖花開踏青外出的好時節，洛杉磯知名景點漢庭頓圖書館（The Huntington Library）紫藤花開，葡萄般垂掛的花串掛滿長廊，一片紫色花海如夢如幻。園區內還有少見的白紫藤品種，更是吸引無數遠近遊客。

（視頻來源：記者邵敏）

這個季節賞花，很多人第一時間想到的是櫻花，聖瑪利諾（San Marino）居民林女士日前邀請好友入園賞花，本為櫻花而來，沒想到園內櫻花多已凋謝，但盛開的紫藤卻帶來意外驚喜。林女士感慨，「前段時間洛杉磯多雨，櫻花花期比往年更短，幸運的是沒有錯過紫藤花。」

每年的紫藤花季約在4月至5月，漢庭頓圖書館日本園入口處的紫藤長廊，如今正是最美時候。一串串吊掛著的紫藤花隨風搖曳，十分雅致，好像無數紫色小蝴蝶縱情飛舞，漫步長廊，仿佛身在一片紫色花海。透過錯落有致的紫藤花，觀看遠處的日本園，小橋流水人家，宛若一幅東方山水畫躍然紙上。

紫藤為豆科紫藤屬落葉纏繞大藤木，紫穗懸垂，花繁而香，立在紫藤棚下，還能聞到陣陣清香，其花語是「陶醉」與「歡迎」。花開時，一串串花碎垂吊在枝頭，藍中有紫，紫中有藍。紫藤花顧名思義，大多為紫色，但也有稀少的白色、粉色花朵品種。仔細尋覓，漢庭頓圖書館兒童景區內就有一株白色的紫藤花，近日開得十分燦爛，香味也比紫色的品種濃郁許多。

紫藤花季很短，人們如果不想錯過，一定要抓緊前往觀看，莫等無花空折枝。不過需要提醒的是，紫藤屬植物全株都可能有毒性，尤以種子毒性最高，曾有報導小孩、寵物誤食中毒，因此賞花時千萬不可隨意採摘、食用。

據稱，漢庭頓圖書館的紫藤花是美國西海岸最大、最古老的紫藤花樹之一，20世紀初，由創辦人Henry E. Huntington引進到此園林內。根據維基百科記錄，世界上最大株的紫藤屬植物是一株中國紫藤，同樣也在洛杉磯，位於西拉瑪德瑞（Sierra Madre）的一戶居民家中，1894年栽種，如今全株紫藤延伸面積已超過一畝，每年盛開時同樣遊人如織。

漢庭頓圖書館紫藤花開，吸引無數遠近遊客。（記者邵敏／攝影）
漢庭頓圖書館紫藤花開，吸引無數遠近遊客。（記者邵敏／攝影）
透過紫藤觀看日本園，宛若山水畫躍然紙上。（記者邵敏／攝影）
透過紫藤觀看日本園，宛若山水畫躍然紙上。（記者邵敏／攝影）
日本園入口處的紫藤長廊，如夢如幻。（記者邵敏／攝影）
日本園入口處的紫藤長廊，如夢如幻。（記者邵敏／攝影）
少見的白紫藤品種，香味濃郁許多。（記者邵敏／攝影）
少見的白紫藤品種，香味濃郁許多。（記者邵敏／攝影）

漢庭頓圖書館 洛杉磯 日本

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