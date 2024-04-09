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無證客湧入南加州 官員嘆：粗魯的新常態

編譯陳盈霖／綜合報導
大量移民越過邊境，南加州不堪負荷。（取自FOX News）
大量移民越過邊境，南加州不堪負荷。（取自FOX News）

福斯新聞（FOX News）報導，南加州社區因湧入大量移民面臨壓力，當地官員表示，移民經常在被釋放後，又出現在機場等交通樞紐處。聖地牙哥縣政委員德斯蒙德（Jim Desmond）稱「這是一種粗魯的新常態，看不到結束的盡頭。」

這些移民通常遵循類似的時間表。從邊界圍欄空隙來到南加州後，他們向邊境巡邏隊投降，有些會立即，有些會在路邊等待數小時才被抓住，也有些會在美國海關與邊境保護局（CBP）警告的山區進行危險的長途跋涉。

被抓住後，他們會在CBP設施中接受搜查、處理等程序，最終被釋放。德斯蒙德說，大多數移民會在當地中轉站下車，很多時候許多人會提前離開聖縣，「有些人想去東岸，但不知會不會去。」距離聖地牙哥市中心15分鐘車程的艾爾卡洪市（El Cajon）已成移民幾個下車站之一。市長威爾斯（Bill Wells）說，邊境一直是個問題，如今大門已敞開。

根據CBP，與去年同月相比，聖地牙哥地區2月上述事件增加85%。2023財年相關單位處理超過23萬次類似情況，2024財年可能打破紀錄。僅管拜登（Biden）政府承諾「我們不開放邊界」，但這與一線人員描述的景象卻大不相同。

德斯蒙德說，CBP有時一天會釋放600至900人，通常在缺乏洗手間和其他設施處，有時非營利組織或出租車司機會在那等待。「不幸的是，聖地牙哥機場已成移民庇護所，他們睡在那。」他估計約90%移民會前往芝加哥或紐約等城市。

直到2月底，移民大多被帶到聖地牙哥一處由空置的小學改建的處理中心，但根據當地新聞，在處理8萬1000名移民後，維持該中心的600萬元縣資金已提前耗盡。

聖縣政委員會批准一項計畫，尋求聯邦資金和慈善捐款，以資助另一個替代中心遏制街頭釋放浪潮，德斯蒙德投下唯一反對票，「我們應執行我們的法律，建立合法、尊嚴的移民程序。」

柏克萊加大政府研究所今年稍早進行的調查指出，近三分之二潛在選民表示邊境不安全。FOX採訪大多加州人也表示，邊境是重要投票優先事項。

正競選國會議員的威爾斯和當地領導人最初擔心處理中心關閉後，街頭移民人數激增，雖然此情況尚未發生。他說，僅管私人組織和非營利機構能快速協助移民，然此系統很快不堪負荷。「過去幾年湧入加州的移民和無家可歸者使收容所滿載，如今加州安全網幾無作用。」

移民 加州 聖地牙哥

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