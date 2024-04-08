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蒙市制定未來五年經濟計畫 徵求社區意見

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
兩場收集社區成員意見的會議將於蘭利老人中心進行。（蒙市市府官網）
兩場收集社區成員意見的會議將於蘭利老人中心進行。（蒙市市府官網）

蒙特利公園市（Monterey Park）正在制定一項未來五年經濟計畫，並將在本月召開公開會議，徵求社區成員對當地經濟發展的意見和想法。

蒙市經濟與發展部門經理托雷斯（Joseph Torres）表示，「此次會議是參與蒙特利公園未來經濟格局塑造的直接機會，社區意見對於確定蒙特利公園的優先事項、挑戰和機會至關重要。」托雷斯補充，最終的經濟計畫將指導市政府官員投資公共資金的決定、支持企業的努力，以及影響蒙市生活和工作的民生政策。

托雷斯說，除了深入了解蒙市經濟現狀和通往更繁榮未來的途徑之外，公開會議「也是與投資我們社區的其他利益相關者建立聯繫的機會」。他表示，蒙市官員們希望會議能幫助他們了解該市的廣泛需求，同時建立共識並確定未來促進成長的經濟政策的優先事項。「我們的目標是制定一項廣泛支持的計劃，透過收集直接回饋，我們可以更好地確定共同點並解決潛在的分歧領域。」

根據美國人口普查局的數據，2020年蒙市人口略高於6萬1000人，家庭收入中位數為7萬6892元。根據加州就業發展部數據，該市2月失業率為4.1%，低於該州5.3%的失業率，在全市2萬8800名勞動力中，有1300名工人正在尋找工作。

為了確保該計劃反映社區的願望和關切，市政府邀請居民、企業主、業主和其他社區利益相關者參加25日在400 W. Emerson Ave 蘭利老人中心（Langley Senior Service Center) 舉行的兩場公開會議。第一場會議於下午3時30分至5時舉行，對商業專業人士及商業地產業主開放，旨在收集企業家和利益相關者的見解和回饋；第二場針對社區居民的公開活動於下午6時至7時30分進行，為居民提供了一個表達對蒙市經濟未來的意見、擔憂和建議的途徑。

蒙市上一個經濟戰略於2010年最終確定。該戰略計劃可在該市的網站上查閱：https://www.montereypark.ca.gov/548/Economic-Development-Strategic-Plan。

蒙特利公園市 投資 人口普查

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