洛市公車司機 市議會同意調薪

洛市議會同意增加市府巴士司機的工資。（KTLA 5）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯市議會5日以11比0的投票 結果，同意增加該市公車司機、機械師和公用事業員工薪資。市議會交通委員會（Transportation Committee）3日先以4比0贊成從今年開始，將勞工 基本工資提高至每小時24.14元，至2024-25財年提高至每小時25.36元。

根據市府文件，這些員工是由承包商MV運輸公司（MV Transportation）和MV公共運輸公司（MV Public Transportation）共同聘用與培訓，兩家公司同屬一家，但有兩份不同合約與不同員工。後者並未回應時報相關評論要求。

代表洛市公車司機和其他勞工的Teamsters Local 572工會，一直與市府談判要求提高工資。該工會代表360名與市府簽約的MV運輸公司員工，負責駕駛和維護包括DASH、Commuter Express、Cityride和LAnow等市府交通車隊，服務數千名住在洛市中心、迴聲公園（Echo Park）、Fairfax和途經聯合車站（Union Station）等居民。

在委員會投票前，約有十名員工告訴委員會成員，他們工作過度，且擔心自己安全。洛市交通局（Department of Transportation）強調多項安全措施，包括駕駛員安全培訓、緊急調度服務、公車上配備攝影機和駕駛護欄等，也計畫增加更多安全措施。

官員也稱，他們正考慮實施一項類似洛杉磯地鐵計畫的交通大使計畫（ambassador program），在夜間和「熱點地區」提供更大的安全支持。工會還要求市府解決司機短缺危機，以緩解員工過勞問題。

根據該市交通局報告，用於支付新合同和提高工資的資金，將來自A提案交通援助基金（Paoposition A Local Transit Assistance Fund）。