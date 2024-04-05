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仿真病人哭叫… 華埠中西醫模擬中心開張

記者張宏／洛杉磯報導
全美首間結合中西醫教學整合的模擬教育中心(CSC Health Simulation Center)）4日在華埠服務中心開幕。（記者張宏／攝影）
全美首間結合中西醫教學整合的模擬教育中心(CSC Health Simulation Center)）4日在華埠服務中心開幕。（記者張宏／攝影）

不同年齡和性別的仿真病人現身華埠，他們不僅能哭能叫還能模擬各種病症。全美首間結合中西醫教學整合的模擬教育中心(CSC Health Simulation Center)4日在華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）開幕，這也是南加華人區第一家模擬教育中心，將為醫學培訓和教育帶來各種仿真模擬情境。

全美首間結合中西醫教學整合的模擬教育中心(CSC Health Simulati...
全美首間結合中西醫教學整合的模擬教育中心(CSC Health Simulation Center)）4日在華埠服務中心開幕。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

這些仿真病人覆蓋不同年齡和性別。（記者張宏／攝影）
這些仿真病人覆蓋不同年齡和性別。（記者張宏／攝影）

這些仿真病人覆蓋不同年齡和性別，有幾個月大會啼哭顫抖的嬰兒。（記者張宏／攝影）
這些仿真病人覆蓋不同年齡和性別，有幾個月大會啼哭顫抖的嬰兒。（記者張宏／攝影）

在新開張的醫學模擬中心分成若干小房間，每個小房間內幾乎都躺著一名特殊的「病人」，他們的身高、體重和身體結構非常接近真人，其矽膠的皮膚摸起來手感相當仿真。這些仿真病人覆蓋不同年齡和性別，有幾個月大會啼哭顫抖的嬰兒，也有白髮蒼蒼會喊難受的長者。根據連接軟體能模擬各種體溫、心跳、病症和緊急狀況，醫護可在培訓的時候實際操作如何救治這些仿真病人。另外還有局部的模擬，比如模擬量血壓和抽血，及上半身的模型可模擬如何進行心肺復甦。

華埠服務中心執行長伍競群表示，全美有54家醫學模擬教育中心，這一家是洛杉磯市的第四家，也是全美第一家華人模擬教育中心，意義非凡。醫學模擬教育中心是一座先進的沉浸式體驗設施，幫助CSC團隊和培訓中的護理人員掌握並提升對患者的治療能力。CSC透過先進模擬技術，並在遵循訓練的黃金準則下，經由模擬真人體模型、虛擬實境，增強受訓者的身心理反應，以精進他們的技術。

聯邦眾議員Jimmy Gomez（中）為華埠服務中心執行長伍競群（左）和華埠服務...
聯邦眾議員Jimmy Gomez（中）為華埠服務中心執行長伍競群（左）和華埠服務中心董事會主席吳紹榮頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

中心籌備歷時一年半的時間，獲得政府機構和各界的支持幫助。目前已陸續接到各個醫療診所的預約，希望能使用該中心進行培訓，相信該中心的落成，會讓洛杉磯市及聖蓋博谷華人受益。

（左起）華埠服務中心執行長伍競群、聯邦眾議員趙美心、醫生Andrew、華埠服務中...
（左起）華埠服務中心執行長伍競群、聯邦眾議員趙美心、醫生Andrew、華埠服務中心董事會主席吳紹榮。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和Jimmy Gomez、華埠服務中心董事會主席吳紹榮（Vinh Ngo）、華埠服務中心董事會副主席張志堅等人出席開幕式並參觀模擬中心。

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