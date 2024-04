洛時精選／高鐵死亡事故多惹怨 專家估25年才能獲利

Brightline邁阿密站的旅客。(Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝)

自從Brightline 2017年在佛州 開始營運後,超過百人意外喪生。美聯社進行中的分析調查指出,Brightline每哩的死亡數超過美國其他任何路線。死亡原因多數是擅闖鐵軌,多半是蓄意自殺,或是開到平交道等著列車來撞。Brightline與佛州花了數百萬元新設與強化柵欄,警察則加強執法。

不過,Brightline West不太可能導致事故死亡,因為軌道位處Interstate 15的分隔帶內,兩旁還豎起4呎高的水泥牆。Brightline的執行長萊寧格說,因為軌道是通電的,所以不會有平交道,「只有Brightline West能做到全程密閉,因此它基本上是完全不同的情況」。

Brightline West位於分隔帶是它會比加州 高鐵還要容易興建的一大原因。加州高鐵經過都會區,必須徵收土地與額外的授權,一直都因經費增加與工程延誤而備受質疑;但Brightline West大多數的路段都在沙漠地帶。專家與Brightline主管也認為,Brightline是私人企業,所以靈活度更高,不必像公營高鐵受制於政治訴求。

這一點也讓公司能夠做出不討好的決定,例如終點站設在庫卡蒙加牧場市而不是洛杉磯 市。執行長萊寧格說,如果是在「完美世界」,他當然會讓路線直入聯合車站,但「現實世界」有路權問題、鐵軌通電的顧慮,要進市區會增加經費與工時。

華府智庫「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)的運輸與基建專家Adie Tomer指出,單靠民間公司不能保證計畫順利,但是拜登政府兩面押寶,公營或私營高鐵能夠成功,就能證明高鐵在美國是可行的,也能說服公眾支持。

然而,Brightline West的施工確有難處,必須通過兩個隘口,拉斯維加斯外的Mountain Pass與南加的Cajon Pass。萊寧格說,列車在通過時的爬坡與下山會減到時速85哩至100哩,但是因為能利用既有公路的基礎設施,所以困難度會降低。他說,畢竟不是要爬阿爾卑斯山嘛,不過公司還是做好準備,從各地取經,特別是歐洲。

密西根州立大學Center for Railway Research and Education的鐵路教育主任Nick Little認為,這個段落就是最大的問題,「我擔心高鐵穿過山區時的爬坡與彎道會成為一大難題」。另外,他也認為Brightline West最少要25年才能開始獲利。

