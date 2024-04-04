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洛時精選／高鐵死亡事故多惹怨 專家估25年才能獲利

洛時記者／Noah Bierman，編譯／胡立宗
Brightline邁阿密站的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
Brightline邁阿密站的旅客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

自從Brightline 2017年在佛州開始營運後，超過百人意外喪生。美聯社進行中的分析調查指出，Brightline每哩的死亡數超過美國其他任何路線。死亡原因多數是擅闖鐵軌，多半是蓄意自殺，或是開到平交道等著列車來撞。Brightline與佛州花了數百萬元新設與強化柵欄，警察則加強執法。

不過，Brightline West不太可能導致事故死亡，因為軌道位處Interstate 15的分隔帶內，兩旁還豎起4呎高的水泥牆。Brightline的執行長萊寧格說，因為軌道是通電的，所以不會有平交道，「只有Brightline West能做到全程密閉，因此它基本上是完全不同的情況」。

Brightline West位於分隔帶是它會比加州高鐵還要容易興建的一大原因。加州高鐵經過都會區，必須徵收土地與額外的授權，一直都因經費增加與工程延誤而備受質疑；但Brightline West大多數的路段都在沙漠地帶。專家與Brightline主管也認為，Brightline是私人企業，所以靈活度更高，不必像公營高鐵受制於政治訴求。

頭等車廂的乘客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）
頭等車廂的乘客。（Eva Marie Uzcategui為洛杉磯時報拍攝）

這一點也讓公司能夠做出不討好的決定，例如終點站設在庫卡蒙加牧場市而不是洛杉磯市。執行長萊寧格說，如果是在「完美世界」，他當然會讓路線直入聯合車站，但「現實世界」有路權問題、鐵軌通電的顧慮，要進市區會增加經費與工時。

華府智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）的運輸與基建專家Adie Tomer指出，單靠民間公司不能保證計畫順利，但是拜登政府兩面押寶，公營或私營高鐵能夠成功，就能證明高鐵在美國是可行的，也能說服公眾支持。

然而，Brightline West的施工確有難處，必須通過兩個隘口，拉斯維加斯外的Mountain Pass與南加的Cajon Pass。萊寧格說，列車在通過時的爬坡與下山會減到時速85哩至100哩，但是因為能利用既有公路的基礎設施，所以困難度會降低。他說，畢竟不是要爬阿爾卑斯山嘛，不過公司還是做好準備，從各地取經，特別是歐洲。

密西根州立大學Center for Railway Research and Education的鐵路教育主任Nick Little認為，這個段落就是最大的問題，「我擔心高鐵穿過山區時的爬坡與彎道會成為一大難題」。另外，他也認為Brightline West最少要25年才能開始獲利。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Noah Bierman。原文連結：

New high-speed train from Vegas to SoCal will be a model for the nation — if it succeeds

https://www.latimes.com/politics/story/2024-03-01/train-florida-high-speed-rail-line-from-vegas-to-california）

加州 佛州 洛杉磯

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