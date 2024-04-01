暢遊大莊家水上樂園 享受陽光美食

年青人在「The Cove」享受水上樂園氣氛。（Pechanga提供）

恰逢南加州 三月春假到來，正是放鬆心情享受陽光和水上樂園好時機。美西規模最大的大莊家（Pechanga ）賭場度假村水上樂園「The Cove」於3月11日重新開放。來自世界各地游泳愛好者，都可在這裡體驗佔地有五座美式足球 場的「The Cove」水上樂園綠洲般花園氛圍。

大莊家賭場度假村的「The Cove」是一座佔地近五畝的綜合性泳池。消費者可以盡情體驗四個豪華泳池、兩處水療護理池、兩架旋轉水滑梯、27個舒適池畔涼亭小屋以及六張超大池畔陽光浴床，還有一處池畔酒吧提供18張水中座位和池中「Baja ledges」日光浴台。 大莊家賭場度假村「The Cove」水上樂園全景。（Pechanga提供）

主泳池總面積達7500平方呎，配有池畔酒吧提供新鮮時尚的精美手調特飲。這個泳區僅限年齡21歲以上人士。全家樂泳池面積達4358平方呎，包括環繞整個泳池的六間池畔涼亭，以及兩架探入泳池深水區的旋轉水滑梯。 水上樂園超大泳池。（Pechanga提供）

為方便訪客消費，管理方將單日入場券、池畔涼亭及陽光浴床等服務項目，開放提供非酒店住客，以及大莊家度假營（Pechanga RV），還有Temecula Creek Inn旅館住客全面使用。非大莊家酒店住客的單日入場券價格為50元。入場券可在水上樂園「The Cove」入口處購買。如果需要提前預訂池畔涼亭及陽光浴床等服務，了解費用詳情，可致電888-732-4264預訂。

此外，客人可以在「The Cove」酒廊和池畔酒吧享受時尚特調雞尾酒，以及頗受歡迎的經典雞尾酒。場內可隨時提供點餐服務。池畔餐點包括各類春夏休閒美食、漢堡、薯條、墨西哥風味玉米脆片、雞翅、新鮮沙拉及三明治，更有多種口味清爽冰淇淋品嘗。 水上樂園「The Cove」入口處。（記者啟鉻／攝影）

據報導，水上樂園「The Cove」是大莊家賭場度假村總投資三億元擴建計畫的其中之一，該計畫還包括一座新酒店塔樓、Pechanga Summit活動中心，以及Spa Pechanga、Coveside Grill，還有Lobby Bar&Grill等休閒餐飲設施。2019年投入使用後，「The Cove」如同夢幻般的水上樂園受到消費者喜愛。這裡適合舉辦各項慶祝活動，比如生日慶祝派對、準新娘婚前狂歡派對。也可為前來南加 州享受明媚陽光的外地訪客提供納涼勝地。

在The Cove綜合設施大樓內，設有多個時尚篝火爐，客人可在旁圍坐細品清涼特飲。此外，還設有男賓女賓衣物間和更衣室，步行就可到Coveside Grill池畔燒烤餐廳，提供個人化餐飲服務的豪華涼亭。這裡還有佔地達2萬6000多平方呎的綠蔭草坪，適合舉辦各項私人慶祝活動。

值得關注的資訊：大莊家酒店住客在「The Cove」入場免費；非大莊家酒店房客入場費-全日價50元；大莊家度假營（Pechanga RV）及Temecula Creek Inn旅館入住者在「The Cove」入場費全日價30元；池畔涼亭及陽光浴床租賃費用將依據周中／周末時段供求情況決定。

若瞭解更多有關大莊家賭場度假村水上樂園「The Cove」詳細資訊，請上網Pechanga.com/indulge/the-cove或致電951-770-8457查詢。