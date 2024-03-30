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留學生協會聯盟舉辦籃球賽 競技兼交流

洛杉磯訊
美國留學生協會聯盟主席董智豪（左）、美國留學生協會聯盟執行主席韓泰格（右）。（圖／主辦方提供）
美國留學生協會聯盟主席董智豪（左）、美國留學生協會聯盟執行主席韓泰格（右）。（圖／主辦方提供）

美國留學生協會聯盟（USOSU）與UCR CSSA近日在爾灣Boombase籃球場，聯合主辦籃球比賽，共有六支隊伍參加，包括富老頭隊（美西南學聯代表隊） 、411隊、Charles隊、你說的都隊、雪城華人足球隊（SUCSSC）及UCR CSSA隊，共72名隊員。這場比賽不僅較量籃球技巧，也是一次留學生之間友誼與文化的交流，更是對青春熱血的詮釋。

活動由美國廣東留學生協會主席黃夢奇和UCR CSSA外聯部長李安妮主持，知名DJ Warren和M.A.D-MOSCAA童星組合獻上精采表演。當天比賽採用 NBA 比賽專業規則，分為 A、B、C、D、E、F六個小組。每場比賽上下半場各8分鐘，中間休息2分鐘，每隊每半場分別有1分鐘的暫停時間。 在小組賽中，富老頭隊、你說的都隊和 Charles 隊形成小組1進行組內競爭，而雪城華人足球隊、411隊和 UCR CSSA 隊則組成了小組2進行組內競賽，各隊都展現出色的籃球技巧和極強的團隊合作精神。

經過競爭，最終富老頭隊（美西南學聯代表隊）捧起這場比賽最終的冠軍獎盃。UCR CSSA隊（UCR CSSA代表隊）獲得亞軍。 Charles隊在三、四名爭奪戰中以些微優勢贏得此次比賽的季軍。

在本次籃球比賽開幕式上，蒙特利公園市市議員饒影凡、美國留學生協會聯盟主席董智豪、執行主席韓泰格、美西南學聯主席張雪妍以及理事錢天慧先後發表熱情洋溢的致詞。

饒影凡表示：「我一直倡導我們的社區，尤其是年輕一代，要積極參與到各種體育活動中去。我堅信，透過體育，我們不僅能夠鍛鍊身體，更重要的是能夠培養團隊精神、堅持不懈和面對挑戰的勇氣。」

她指出，籃球這項充滿活力與激情的運動，特別適合年輕的留學生朋友們。她希望透過參與這樣的體育活動，留學生們能夠更加健康、積極，並在體育的世界中找到屬於自己的位置，同時也能在日常的學習和生活中，將此積極向上的精神轉化為對待每一個挑戰的勇氣和力量。

蒙特利公園市市議員饒影凡特別到場致詞。（圖／主辦方提供）
蒙特利公園市市議員饒影凡特別到場致詞。（圖／主辦方提供）

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